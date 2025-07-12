直擊！F4大巨蛋合體可惜「杉菜」不在了 言承旭哽咽謝五月天

《流星花園》仔仔（右起）、吳建豪、言承旭、朱孝天合體了，可惜大S不在了。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今晚在大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，這也是此次台北站的最後一場，儘管事前已被暴雷，但是當嘉賓言承旭、「仔仔」周渝民、朱孝天、吳建豪所組的F4合體現身，全場4萬粉絲還是興奮尖叫，當《流星雨》歌聲唱起，大巨蛋屋頂也下起流星雨，五月天的「時光機」讓F4相隔十二年在台灣再次合體，連言承旭都想哭了。

F4曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲，《流星雨》也是眾多粉絲人人會唱的歌曲，今天四帥合體，可惜當年的「杉菜」大S已經不在了，但五月天促成F4再次同台，言承旭說：「好像在作夢，沒想到會站在五月天舞台上，謝謝五月天和艾姊（相信音樂執行長），好厲害，四人聚在台上，一輩子不敢想像的，五月天給我們力量，站在台上回憶青春。」看到言承旭哽咽，仔仔說：「想哭了嗎？你哭啊。」阿信則說：「青春永遠不會消失，只要你肯相信，今天就讓你看到最美的一座花園，來自《流星花園》。」

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五月天演唱會驚喜不斷。（相信音樂提供）

仔仔說這次他第一次看五月天演唱會，「我很感動！」但他說個性比較怕生，因此雖是五迷，卻是首度來五月天演唱會，笑說在台上「空氣比較清新」。朱孝天之前直播說沒人聯絡他談F4合體，今晚解釋原因：「這陣子一直在裝傻，說我和他們不熟，現在終於不用再裝傻了。」吳建豪則說：「能在這裡度過美好夜晚，謝謝五月天給機會，很不簡單，最主要是感恩。」F4除了唱《流星雨》，另外也和五月天合唱《笑忘歌》。

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