晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

直擊！F4大巨蛋合體可惜「杉菜」不在了 言承旭哽咽謝五月天

《流星花園》仔仔（右起）、吳建豪、言承旭、朱孝天合體了，可惜大S不在了。（資料照）《流星花園》仔仔（右起）、吳建豪、言承旭、朱孝天合體了，可惜大S不在了。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今晚在大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，這也是此次台北站的最後一場，儘管事前已被暴雷，但是當嘉賓言承旭、「仔仔」周渝民、朱孝天、吳建豪所組的F4合體現身，全場4萬粉絲還是興奮尖叫，當《流星雨》歌聲唱起，大巨蛋屋頂也下起流星雨，五月天的「時光機」讓F4相隔十二年在台灣再次合體，連言承旭都想哭了。

F4曾因偶像劇《流星花園》紅遍亞洲，《流星雨》也是眾多粉絲人人會唱的歌曲，今天四帥合體，可惜當年的「杉菜」大S已經不在了，但五月天促成F4再次同台，言承旭說：「好像在作夢，沒想到會站在五月天舞台上，謝謝五月天和艾姊（相信音樂執行長），好厲害，四人聚在台上，一輩子不敢想像的，五月天給我們力量，站在台上回憶青春。」看到言承旭哽咽，仔仔說：「想哭了嗎？你哭啊。」阿信則說：「青春永遠不會消失，只要你肯相信，今天就讓你看到最美的一座花園，來自《流星花園》。」

五月天演唱會驚喜不斷。（相信音樂提供）五月天演唱會驚喜不斷。（相信音樂提供）

仔仔說這次他第一次看五月天演唱會，「我很感動！」但他說個性比較怕生，因此雖是五迷，卻是首度來五月天演唱會，笑說在台上「空氣比較清新」。朱孝天之前直播說沒人聯絡他談F4合體，今晚解釋原因：「這陣子一直在裝傻，說我和他們不熟，現在終於不用再裝傻了。」吳建豪則說：「能在這裡度過美好夜晚，謝謝五月天給機會，很不簡單，最主要是感恩。」F4除了唱《流星雨》，另外也和五月天合唱《笑忘歌》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中