晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢7/14-7/20】水逆「不出包筆記」！幸運色、吉利數字一次看

2025第二波水星逆行期正式展開，星座專家安德魯的賤聲房提點，這次水逆影響重點是在自我表達、形象、表演、創意、領導、權利等領域。（達志影像）2025第二波水星逆行期正式展開，星座專家安德魯的賤聲房提點，這次水逆影響重點是在自我表達、形象、表演、創意、領導、權利等領域。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象將迎來2025第二波水逆，從7/11～8/11水星在獅子座逆行，星座專家「安德魯的賤聲房」特別提醒，每次水逆一來，大家可能會自我提醒，這週就是「衰」字當道，至於水逆到底在逆什麼，影響哪些層面，卻不太了解，專家此次特別為大家釐清差異，「對12星座而言，這次水逆影響重點是在自我表達、形象、表演、創意、領導、權利等領域，如果你是在意個人表現的人，務必打起十二萬分精神，尤其在重要時刻，千萬別出包了！」沒有末日～但還是有水逆的本週星座運勢如下：

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

➤♈牡羊座

．工作：你會發現別人還在拖拖拉拉，你已經衝一輪回來了，整個效率爆棚。你本週就是漫威電影裡的英雄閃電俠。

．財運：娛樂開銷有點失控，聚餐、買東西……能花的你都花了，那個不要再打腫臉充胖子，你的臉真的都黑青了。

．桃花：有點曖昧感，但你太快想確認對方感覺，容易嚇人家一跳，放慢節奏你會更迷人，本週要學會釣魚。

．健康：火氣重到可以烤肉了，真的別再熬夜、多休息，否則過勞會讓你上班的時候情緒暴走。

．幸運色：深藍色

．幸運數字：1

➤♉金牛座

．工作：講沒兩句就不耐煩，同事問你問題你直接翻白眼，這週真的超容易被搞到抓狂。自己的情緒控管要注意好。

．財運：荷包破洞啦，花錢失去理智，結帳前真的拜託你多想兩秒。

．桃花：有人找你聊天，但你感覺自己還沒準備好談感情，厭世感足夠嚇跑一卡車的人。

．健康：小心因為橫衝直撞滿身傷，走路跌倒，開門撞到頭，都是太急惹的禍。

．幸運色：沉穩黑

．幸運數字：8

➤♊雙子座

．工作：本週你反而異常清醒，有種「這件事我現在做剛剛好」的直覺，過去爛尾的事能翻盤。翻轉人生的機會來囉。

．財運：可能會突然收到之前遺忘的錢，像是被拖欠的款項，財神爺總算記得你了。

．桃花：某個你本來放棄的對象，現在又有一點……嗯？是不是有機會的感覺，但請保持理智～桃花多，但……也很雜。

．健康：注意膝蓋，關節以及運動傷害，容易拉傷扭傷。

．幸運色：橘子橙

．幸運數字：3

➤♋巨蟹座

．工作：內心累到爆炸，請好好保護你的能量，把能量時間用在對的人身上，當爛好人的結果會讓你身心俱疲。

．財運：本週花錢要小心～容易被誘導，被欺騙，防人之心不可無啦。

．桃花：有點防備心太重，對方話才剛出口，你已經想到結婚、生子、離婚去了，這個「超前進度」會讓你的曖昧對象直接逃命。

．健康：都是情緒病，用腦過度，想太多，睡眠品質=0，拜託讓你的小腦袋瓜休息一下。

．幸運色：銀灰色

．幸運數字：6

➤♌獅子座

．工作：這週你像在舞台上演出，但你完全不按劇本，脫稿發揮，講話前真的要三思，別衝太快。

．財運：很想花錢證明「我可以」，結果買了一堆看似有用的東西，回家默默後悔已經來不及了。

．桃花：你太想表現，結果變成老王賣瓜，自賣自誇，對方根本還沒感動，就先被你嚇跑。

．健康：喉嚨、牙齒、眼壓這些都容易出問題，記得休息。

．幸運色：淡粉色

．幸運數字：10

➤♍處女座

．工作：你會開始「收拾殘局」，那些本來懶得理的事，這週突然很想全部清乾淨，效率大增。

．財運：雖然沒有大進帳，但能省就是賺，這週花錢意外很克制。本週省錢大王非你莫屬。

．桃花：你開始學會慢慢看對方，不再急著下定論，這樣的你超有魅力～更讓人想靠近你，性格指數破表。

．健康：吃太多或吃太快特別容易拉肚子，拜託細嚼慢嚥。狼吞虎嚥不適合你。

．幸運色：純淨白

．幸運數字：2

➤♎天秤座

．工作：舊同事、舊合作對象突然回來敲你門，有一種失而復得的感覺，讓你有意外的感覺，也有意外的進帳，這些意外都是你本週的小確幸。

．財運：錢好像進得快、出得更快，每次一覺醒來就被帳單打醒。賺錢機器是你，撒錢土豪也是你。

．桃花：你開始問自己「我真的想談戀愛嗎？」這問題問得好，先搞清楚自己要什麼。千萬不要邊談邊想……這樣後面會有無法控制的狀況。

．健康：好好克制你的慾望，近期容易失控，凡事剛剛好就好。

．幸運色：香檳米

．幸運數字：11

➤♏天蠍座

．工作：你只想安靜做事，但偏偏有人來挑釁，這週「不要理白目」是生存法則。雖然覺得有犯小人的感覺，但是……不理的最大！穩下來把他們當空氣吧！

．財運：你一直想存錢，但總有莫名其妙的事讓你不得不花，該花真的躲不了啦。

．桃花：你防備太重、但心裡卻有感覺…….多一點的笑容才有辦法讓你的愛情開花。

．健康：內分泌、過敏、皮膚反覆發作，本週要好好的養生喔，不然你會很癢身。

．幸運色：深紫色

．幸運數字：9

➤♐射手座

．工作：你現在有點佛系過頭，什麼都想說「先放著啦」，但再拖下去，後面會來不及做喔！今日事今日畢好嗎？

．財運：突然想買很多奇怪的東西，像是健身器材、電子玩具，冷靜一下會比較好。你家沒有空間在放這些有的沒有的。

．桃花：好馬不吃回頭草，你這匹馬最近身邊會有很多回頭的機會出現，聽我的，新草比較新鮮。

．健康：小心燙傷，被機車排氣管燙傷啊，煮菜被油燙到，不要粗心大意啦。

．幸運色：奶茶色

．幸運數字：12

➤♑魔羯座

．工作：你做事沒問題，但旁邊的人超級混，搞得你很想一人分飾三角，本週你要當馴獸師，讓旁邊的野獸都聽你的指揮

．財運：保守是好事，這週不要冒險，做你擅長的事情就好，假會會讓你血本無歸

．桃花：感情進退兩難，你不想拖對方，也不想說破，這種逃避式的處理方式….要確餒

．健康：為什麼捨不得睡？到底有幾個肝可以爆啦！口臭，火氣大，全都找上你

．幸運色：苔綠色

．幸運數字：5

➤♒水瓶座

．工作：溝通是關鍵，這週你以為別人懂，其實根本沒懂，講明白很重要！要清楚身邊的人跟你是不是在同一條線上，雞同鴨講的情形本週會不停上演。

．財運：有機會發現一些財務小破洞，像是不必要手機App，趕快取消訂閱，小錢也是錢，不要白白的流掉。

．桃花：突然心花怒放，眼神會放電，但電力不夠強，在大膽一點，會有好消息。

．健康：神經緊繃、請保持正面，你要先相信～好事才會發生，注意偏頭痛的問題。

．幸運色：酒紅色

．幸運數字：7

➤♓雙魚座

．工作：請保持專心，再三確認，本週做事沒耐心，迷糊的很可愛，但是小細節一直忘記，會讓你反覆在同一件事情上浪費太多時間。

．財運：本週守財是你的課題！誘惑太多，你的定力太弱……錢要花在刀口上吔，本週很容易「當盤子」喔！

．桃花：：你感覺被對方牽著走，沒有安全感。不要為了愛亂妥協。你越有個性，你會越有魅力！稍微叛逆一點，會讓你更迷人。

．健康：睡眠不足會導致抵抗力下降，早睡是你的救命符喔。

．幸運色：月光灰

．幸運數字：4

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中