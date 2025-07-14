【12星座一週運勢7/14-7/20】水逆「不出包筆記」！幸運色、吉利數字一次看

2025第二波水星逆行期正式展開，星座專家安德魯的賤聲房提點，這次水逆影響重點是在自我表達、形象、表演、創意、領導、權利等領域。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象將迎來2025第二波水逆，從7/11～8/11水星在獅子座逆行，星座專家「安德魯的賤聲房」特別提醒，每次水逆一來，大家可能會自我提醒，這週就是「衰」字當道，至於水逆到底在逆什麼，影響哪些層面，卻不太了解，專家此次特別為大家釐清差異，「對12星座而言，這次水逆影響重點是在自我表達、形象、表演、創意、領導、權利等領域，如果你是在意個人表現的人，務必打起十二萬分精神，尤其在重要時刻，千萬別出包了！」沒有末日～但還是有水逆的本週星座運勢如下：

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

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➤♈牡羊座

．工作：你會發現別人還在拖拖拉拉，你已經衝一輪回來了，整個效率爆棚。你本週就是漫威電影裡的英雄閃電俠。

．財運：娛樂開銷有點失控，聚餐、買東西……能花的你都花了，那個不要再打腫臉充胖子，你的臉真的都黑青了。

．桃花：有點曖昧感，但你太快想確認對方感覺，容易嚇人家一跳，放慢節奏你會更迷人，本週要學會釣魚。

．健康：火氣重到可以烤肉了，真的別再熬夜、多休息，否則過勞會讓你上班的時候情緒暴走。

．幸運色：深藍色

．幸運數字：1

➤♉金牛座

．工作：講沒兩句就不耐煩，同事問你問題你直接翻白眼，這週真的超容易被搞到抓狂。自己的情緒控管要注意好。

．財運：荷包破洞啦，花錢失去理智，結帳前真的拜託你多想兩秒。

．桃花：有人找你聊天，但你感覺自己還沒準備好談感情，厭世感足夠嚇跑一卡車的人。

．健康：小心因為橫衝直撞滿身傷，走路跌倒，開門撞到頭，都是太急惹的禍。

．幸運色：沉穩黑

．幸運數字：8

➤♊雙子座

．工作：本週你反而異常清醒，有種「這件事我現在做剛剛好」的直覺，過去爛尾的事能翻盤。翻轉人生的機會來囉。

．財運：可能會突然收到之前遺忘的錢，像是被拖欠的款項，財神爺總算記得你了。

．桃花：某個你本來放棄的對象，現在又有一點……嗯？是不是有機會的感覺，但請保持理智～桃花多，但……也很雜。

．健康：注意膝蓋，關節以及運動傷害，容易拉傷扭傷。

．幸運色：橘子橙

．幸運數字：3

➤♋巨蟹座

．工作：內心累到爆炸，請好好保護你的能量，把能量時間用在對的人身上，當爛好人的結果會讓你身心俱疲。

．財運：本週花錢要小心～容易被誘導，被欺騙，防人之心不可無啦。

．桃花：有點防備心太重，對方話才剛出口，你已經想到結婚、生子、離婚去了，這個「超前進度」會讓你的曖昧對象直接逃命。

．健康：都是情緒病，用腦過度，想太多，睡眠品質=0，拜託讓你的小腦袋瓜休息一下。

．幸運色：銀灰色

．幸運數字：6

➤♌獅子座

．工作：這週你像在舞台上演出，但你完全不按劇本，脫稿發揮，講話前真的要三思，別衝太快。

．財運：很想花錢證明「我可以」，結果買了一堆看似有用的東西，回家默默後悔已經來不及了。

．桃花：你太想表現，結果變成老王賣瓜，自賣自誇，對方根本還沒感動，就先被你嚇跑。

．健康：喉嚨、牙齒、眼壓這些都容易出問題，記得休息。

．幸運色：淡粉色

．幸運數字：10

➤♍處女座

．工作：你會開始「收拾殘局」，那些本來懶得理的事，這週突然很想全部清乾淨，效率大增。

．財運：雖然沒有大進帳，但能省就是賺，這週花錢意外很克制。本週省錢大王非你莫屬。

．桃花：你開始學會慢慢看對方，不再急著下定論，這樣的你超有魅力～更讓人想靠近你，性格指數破表。

．健康：吃太多或吃太快特別容易拉肚子，拜託細嚼慢嚥。狼吞虎嚥不適合你。

．幸運色：純淨白

．幸運數字：2

➤♎天秤座

．工作：舊同事、舊合作對象突然回來敲你門，有一種失而復得的感覺，讓你有意外的感覺，也有意外的進帳，這些意外都是你本週的小確幸。

．財運：錢好像進得快、出得更快，每次一覺醒來就被帳單打醒。賺錢機器是你，撒錢土豪也是你。

．桃花：你開始問自己「我真的想談戀愛嗎？」這問題問得好，先搞清楚自己要什麼。千萬不要邊談邊想……這樣後面會有無法控制的狀況。

．健康：好好克制你的慾望，近期容易失控，凡事剛剛好就好。

．幸運色：香檳米

．幸運數字：11

➤♏天蠍座

．工作：你只想安靜做事，但偏偏有人來挑釁，這週「不要理白目」是生存法則。雖然覺得有犯小人的感覺，但是……不理的最大！穩下來把他們當空氣吧！

．財運：你一直想存錢，但總有莫名其妙的事讓你不得不花，該花真的躲不了啦。

．桃花：你防備太重、但心裡卻有感覺…….多一點的笑容才有辦法讓你的愛情開花。

．健康：內分泌、過敏、皮膚反覆發作，本週要好好的養生喔，不然你會很癢身。

．幸運色：深紫色

．幸運數字：9

➤♐射手座

．工作：你現在有點佛系過頭，什麼都想說「先放著啦」，但再拖下去，後面會來不及做喔！今日事今日畢好嗎？

．財運：突然想買很多奇怪的東西，像是健身器材、電子玩具，冷靜一下會比較好。你家沒有空間在放這些有的沒有的。

．桃花：好馬不吃回頭草，你這匹馬最近身邊會有很多回頭的機會出現，聽我的，新草比較新鮮。

．健康：小心燙傷，被機車排氣管燙傷啊，煮菜被油燙到，不要粗心大意啦。

．幸運色：奶茶色

．幸運數字：12

➤♑魔羯座

．工作：你做事沒問題，但旁邊的人超級混，搞得你很想一人分飾三角，本週你要當馴獸師，讓旁邊的野獸都聽你的指揮

．財運：保守是好事，這週不要冒險，做你擅長的事情就好，假會會讓你血本無歸

．桃花：感情進退兩難，你不想拖對方，也不想說破，這種逃避式的處理方式….要確餒

．健康：為什麼捨不得睡？到底有幾個肝可以爆啦！口臭，火氣大，全都找上你

．幸運色：苔綠色

．幸運數字：5

➤♒水瓶座

．工作：溝通是關鍵，這週你以為別人懂，其實根本沒懂，講明白很重要！要清楚身邊的人跟你是不是在同一條線上，雞同鴨講的情形本週會不停上演。

．財運：有機會發現一些財務小破洞，像是不必要手機App，趕快取消訂閱，小錢也是錢，不要白白的流掉。

．桃花：突然心花怒放，眼神會放電，但電力不夠強，在大膽一點，會有好消息。

．健康：神經緊繃、請保持正面，你要先相信～好事才會發生，注意偏頭痛的問題。

．幸運色：酒紅色

．幸運數字：7

➤♓雙魚座

．工作：請保持專心，再三確認，本週做事沒耐心，迷糊的很可愛，但是小細節一直忘記，會讓你反覆在同一件事情上浪費太多時間。

．財運：本週守財是你的課題！誘惑太多，你的定力太弱……錢要花在刀口上吔，本週很容易「當盤子」喔！

．桃花：：你感覺被對方牽著走，沒有安全感。不要為了愛亂妥協。你越有個性，你會越有魅力！稍微叛逆一點，會讓你更迷人。

．健康：睡眠不足會導致抵抗力下降，早睡是你的救命符喔。

．幸運色：月光灰

．幸運數字：4

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