李正皓爆氣回應NCC抗議 狠酸麥玉珍「狗改不了吃屎」論文

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓，今（8日）遭民眾黨赴國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，原因為他日前在節目中質疑民眾黨立委麥玉珍程度差，甚至懷疑她連國中都沒上過，被指控涉及歧視新住民等，引發爭議。對此，李正皓稍早在臉書強勢反擊，否認言論針對新住民，直批民眾黨自己程度差，別拿新住民當擋箭牌。

李正皓在臉書發文指出，自己評論的對象是麥玉珍的能力與學識，而非其新住民身分。他貼出質詢照片，指稱麥玉珍將「照顧」的「顧」字寫不出來，只以「照ㄍㄨˋ人民重要」筆記，痛批她程度不足。他強調：「立法委員的工作需要識字懂法，麥玉珍的程度根本不夠格。」

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他更點名民眾黨對新住民的不當代表安排才是真正的侮辱。他表示，全台有數十萬優秀新住民，不乏在法律、專業領域傑出者，「民眾黨卻選一個連字都不會寫、論文寫『老公外遇狗改不了吃屎』的人來當代表，是新住民的悲哀，更是台灣的悲哀。」

李正皓反控民眾黨引發討論，NCC是否將進一步審理此案，以及民眾黨後續是否提告或回應還有待觀察，而三立電視則回應：「正皓是主持人，有他自己的獨立性，他已經在個人臉書回應。」

李正皓臉書全文：

今天民眾黨去ＮＣＣ抗議，其中一個抗議的原因是我在節目上嘲諷民眾黨立委麥玉珍程度差、懷疑她上國中都有問題等語，已涉及嚴重歧視新住民。

民眾黨、麥玉珍，你們自己程度差，不要拿新住民當擋箭牌，因為麥玉珍就是程度差到連照「顧」的顧都不會寫的立法委員。

（圖一）是麥玉珍刪除行政院預算的質詢稿，雖然照片中沒有麥玉珍的臉，但可以清楚看到手上有個白玉鐲手環，而這手環則是麥玉珍天天攜帶的配飾（圖二），我們把質詢稿放大（圖三），可以清楚看到麥玉珍在質詢稿上的筆記內容：

地方照「ㄍㄨˋ」人民重要。

我過去所有針對麥玉珍的評論都不是針對新住民的「身份」，而是針對麥玉珍的「程度」。

國會議員的職責是「立法」，立法的前提是要「懂法」，懂法的前提是要「識字」，法律一字之差「應還是得、且還是或」天差地遠，麥玉珍的程度顯然距離當一個合格的立法委員還很遠。

全台灣優秀的新住民很多，有更多的新住民透過他們的努力在台灣落地生根，成為一個在各自專業領域包含法律，都是很優秀的人才，民眾黨只能找到麥玉珍這樣的人來代表新住民？

民眾黨找一個連字都不會寫、碩士論文內容是「老公外遇狗改不了吃屎」的人來代表新住民擔任民意代表，這才是在羞辱新住民、是新住民的悲哀 ; 全台灣將近六十萬人口的新住民，程度比麥玉珍好、專業比麥玉珍優秀的人才比比皆是，讓麥玉珍這樣水準的人進入國會，是在羞辱那些專業的立法委員、台灣的悲哀。

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