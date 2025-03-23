曾敬驊前進大阪！電影《我家的事》台灣味惹哭日本觀眾

曾敬驊到大阪電影節宣傳《我家的事》，揮手與台下影迷打招呼。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我家的事》在大阪亞洲電影節舉行世界首映，兩場放映不只完售且好評爆棚，新銳導演潘客印與主演曾敬驊特別飛往大阪與觀眾一同欣賞，接受全場熱烈掌聲歡迎上台，兩人激動不已。

第一次來到大阪的曾敬驊昨天（22日）是首次完整觀看全片，坦言：「心情既緊張又興奮，腦海回想起和片中家人藍葦華、高伊玲、黃珮琪、朱羿銘相處的時光，格外懷念。」導演潘客印則哽咽表示：「像回家一樣！」

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曾敬驊（右一）、導演潘客印在大阪電影節上分享《我家的事》拍攝趣事，期間有說有笑。（牽猴子提供）

新銳導演潘客印過去兩部短片作品《姊姊》與《有了？！》皆從大阪亞洲電影節出發走向世界，首部劇情長片《我家的事》回到大阪首映再次收服全場觀眾的心，電影開演不到半小時，影廳內就傳來啜泣聲，隨著情感層層堆疊至片尾配樂響起，許多人情緒深受觸動。有一名曾於台灣彰師大留學的大阪觀眾，映後興奮地分享對片中彰化場景與襪子工廠設定的共鳴：「原本觀影是想練中文，結果片中大多是講台語，反而更加親切懷念！」

曾敬驊（左）、導演潘客印帶著《我家的事》國際版海報前往大阪電影節。（牽猴子提供）

映後座談時，曾敬驊透露片中最具情感張力的一場戲，他卻一時找不到頭緒，導演潘客印便默默帶他走上頂樓「放風」，讓他望向夜晚的星空與遠方景色，接著靈感如潮水般湧上，最終順利完成這場戲，也幫助他掌握與藍葦華詮釋父子關係時的節奏。回望這段旅程，曾敬驊感性地說：「能帶著《我家的事》與潘客印導演一起來到大阪亞洲電影節，和日本觀眾見面，這一切都是非常難得的緣分。」

潘客印（前排左）導演帶著《我家的事》與曾敬驊一同出席大阪電影節，並驚喜拿出片中一幅關鍵的全家福圖畫。（牽猴子提供）

導演潘客印也驚喜拿出片中一幅關鍵的全家福圖畫並與全場觀眾合照，這張畫不只是片中家庭記憶的象徵，更巧妙呼應飾演父親的藍葦華親手漆上油漆的牆面痕跡，兩者相互呼應，讓全場觀眾為之動容。

《我家的事》躍上大阪亞洲電影節，新銳導演潘客印（右）與主演曾敬驊特別飛往大阪與觀眾一同欣賞，潘客印還拿著全家福圖畫與全場觀眾合照。（牽猴子提供）

許多曾敬驊的粉絲特地飛到大阪支持，並揮舞寫著「曾敬驊」的粉色應援字樣，潘客印導演的高中同學更帶來「票房一飛沖天」的紅布條飛抵大阪，吸引了不少當地觀眾的目光，替現場氣氛增添不少歡笑。

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