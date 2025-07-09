晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

T台主播霸凌畫面曝光！張靖玲惡搞古彩彥「遭偷拍反殺」連吞2敗秘錄成關鍵

古彩彥（右）曾曬出判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也一併曝光。（組合照，翻攝自臉書）古彩彥（右）曾曬出判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也一併曝光。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TVBS新聞台主播古彩彥2021年遭同台張靖玲等3名女主播破壞水晶球丶惡搞電腦、剪破毛衣、高跟鞋擠隔離霜等霸凌行徑，因此向主管回報後裝設針孔蒐證。然而，張靖玲不滿遭解雇提告要求復職，一審敗訴後她再上訴二審，不過高等法院審理後昨（8日）再度判她敗訴，然而惡搞影像也成2連敗的關鍵因素。

古彩彥2021年向TVBS申訴從2020年11月起，遭張靖玲和黃姓、游姓主播職場霸凌，更舉出衣服2度被剪破、座位物品遭破壞或移動、座位遭潑灑不明液體、電腦遭不明人士關機等行徑。古彩彥表示上述已造成身心壓力，因此向直屬長官回報後，開始在辦公室內安裝針孔攝影機蒐證，錄下張靖玲等3人的不當行為。

爾後，張靖玲先被調離主播台轉任專題文字記者，但她不承認霸凌古彩彥，除了上各大節目澄清來龍去脈，甚至聲請勞資爭議調解不成立，不服調動、曠工超過3日遭懲處9大過解僱。不過，張靖玲依舊不服處分，不僅向前東家提出返還工作權訴訟，甚至要求復原職前，支付每月6萬6125元薪水和提繳勞工退休金4008元。

一審士林地院審理後，認為公司根據古女針孔錄影內容，做出後續的調職、解僱等處置，均符合相關法律，因此駁回張靖玲請求。張靖玲不服上訴第二審，高等法院審理後，勘驗公司提供的古女針孔影片，認定公司處置確實符合相關法律，調職、解雇均有理，再度駁回張靖玲請求。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中