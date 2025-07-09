T台主播霸凌畫面曝光！張靖玲惡搞古彩彥「遭偷拍反殺」連吞2敗秘錄成關鍵

古彩彥（右）曾曬出判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也一併曝光。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TVBS新聞台主播古彩彥2021年遭同台張靖玲等3名女主播破壞水晶球丶惡搞電腦、剪破毛衣、高跟鞋擠隔離霜等霸凌行徑，因此向主管回報後裝設針孔蒐證。然而，張靖玲不滿遭解雇提告要求復職，一審敗訴後她再上訴二審，不過高等法院審理後昨（8日）再度判她敗訴，然而惡搞影像也成2連敗的關鍵因素。

古彩彥2021年向TVBS申訴從2020年11月起，遭張靖玲和黃姓、游姓主播職場霸凌，更舉出衣服2度被剪破、座位物品遭破壞或移動、座位遭潑灑不明液體、電腦遭不明人士關機等行徑。古彩彥表示上述已造成身心壓力，因此向直屬長官回報後，開始在辦公室內安裝針孔攝影機蒐證，錄下張靖玲等3人的不當行為。

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爾後，張靖玲先被調離主播台轉任專題文字記者，但她不承認霸凌古彩彥，除了上各大節目澄清來龍去脈，甚至聲請勞資爭議調解不成立，不服調動、曠工超過3日遭懲處9大過解僱。不過，張靖玲依舊不服處分，不僅向前東家提出返還工作權訴訟，甚至要求復原職前，支付每月6萬6125元薪水和提繳勞工退休金4008元。

一審士林地院審理後，認為公司根據古女針孔錄影內容，做出後續的調職、解僱等處置，均符合相關法律，因此駁回張靖玲請求。張靖玲不服上訴第二審，高等法院審理後，勘驗公司提供的古女針孔影片，認定公司處置確實符合相關法律，調職、解雇均有理，再度駁回張靖玲請求。

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