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日本謎片也愛「台灣感性」？男優衣服竟寫這4字

連日本謎片都陷入台灣感性熱潮？（翻攝自JKF）連日本謎片都陷入台灣感性熱潮？（翻攝自JKF）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來，「台灣感性」一詞席捲各大社交媒體，韓國YTR韓勾ㄟ金針菇形容「台灣感性」是一種「說不清卻讓人著迷的氛圍」，包括陽光、機車、底片色調與綠樹構成的街景，蘊藏一種讓人放慢腳步的「日常台灣味溫柔」。令人意想不到的是，「台灣感性」居然連日本AV都愛上？

男優的上衣赫然寫著「台灣尚勇」四個大字。（翻攝自JKF）男優的上衣赫然寫著「台灣尚勇」四個大字。（翻攝自JKF）

由AV女優「工藤百合（工藤ゆり）」主演的「台灣人妻NTR～工藤百合」作品，內容講述一位嫁給台灣丈夫的日本女子，為了與丈夫溝通而請了台語家教，卻與家教老師發生不可描述之事。只見家教老師穿著的上衣赫然寫著大大的「台灣尚勇」四字，人妻與家教兩人肩並肩坐著，一本正經的學習「哩賀（你好）」、「哩金水（你真美）」等台語基礎對話，不過學著學著，空氣逐漸瀰漫曖昧的氛圍，至於後面發生的事情就請老司機們自行去觀賞了。

據悉，本片的片商其實是來自台灣的「芒果將軍」，也難怪會推出如此台味的謎片了！

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