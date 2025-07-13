朱孝天轉發F4合體唱《流星雨》 留言區出現連串菲律賓國旗

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4昨晚在大巨蛋和五月天世紀合體，兩團都是千禧年前後期的人氣團體，卻是首度同台，在社群引起廣大迴響，朱孝天也在社群轉發兩團合唱《流星雨》影片，結果留言區出現連串菲律賓國旗圖案，紛紛以英文留言期盼F4有機會到菲律賓開演唱會。

F4合體高唱《流星雨》，許多東南亞粉絲也感動不已。（相信音樂提供）

主要是這部2001年在台播出的偶像劇《流星花園》，2003年曾以配音版本在菲律賓的電視頻道播出，掀起菲國的「流星花園熱」，當年電視公司甚至為了滿足廣大粉絲需求，一共重播了8次，劇中主角大S、言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪全都成了菲律賓民眾的偶像。

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這次F4合體，喚起無數《流星花園》觀眾美好回憶，看到《流星雨》影片同樣感動不已，有菲律賓粉絲以英文留言給朱孝天：「感動到哭出來！非常高興在這麼多年後可以再次看到你們4個人，我們在菲律賓這邊等著你們的演唱會。」

朱孝天近期將舉行個人演唱會。（翻攝自IG）

另一方面，不少網友驚訝朱孝天這次上台狀態不錯，有網友直言對他之前的印象是「發福」，感謝他為了這次合體努力把自己調整到更理想體型。

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