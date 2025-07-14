陳沂是學霸！余祥銓爆她全校第一名 沒當律師原因曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂經常在網路上評論時事，惹出許多爭議。不過，她其實是個學霸，男星余祥銓日前在節目透露，他們是國中同學，當時陳沂功課很好，還曾奪下年級成績第一名，引起網友熱議。

余祥銓（左）與陳沂是國中同學。（資料照）

余祥銓近日登上節目《唐綺陽談星私廚》，暢談身為「星二代」的辛酸血淚。值得一提的是，他提到，自己與陳沂是國中同學，大讚對方成績很好，甚至拿過同年級全校第一，主持人唐綺陽聽後也附和，「她很聰明！」

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對此，陳沂翻攝節目片段轉發至臉書，開心直呼：「學霸人設就這樣被立起來了嗎？」貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「美貌與智慧並重」、「三斤看起來就是聰明有主見的女生」、「聰明又漂亮」，主持人張齡予也現身喊，「他以前也這樣跟我說喔，而且都沒有任何的酸言酸語，余祥銓真的是表裡如一的nice guy！」

余祥銓（圖）爆料陳沂是學霸。（翻攝自YT）

此外，有老同學在留言區認親，「我怎好像沒印象聽過沂講過余祥銓…是我太常翹課了嗎」、「我跟陳沂、還有跟余都是國小同班過，國中印象比較深刻的是，余某天在走廊跟我哥打起來」、「國中時：他是愛班然後讀到國二就去加拿大，妳是和班；我跟你們兩個在不同時期有同班過。」

網友質疑陳沂為何考不上律師？（翻攝自臉書）

不過，有網友質疑，為何陳沂是學霸卻考不上律師，對此，她解釋，「當年當主持人的收入已經比律師司法官都好太多了。」

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