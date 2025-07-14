晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳沂是學霸！余祥銓爆她全校第一名 沒當律師原因曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂經常在網路上評論時事，惹出許多爭議。不過，她其實是個學霸，男星余祥銓日前在節目透露，他們是國中同學，當時陳沂功課很好，還曾奪下年級成績第一名，引起網友熱議。

余祥銓（左）與陳沂是國中同學。（資料照）余祥銓（左）與陳沂是國中同學。（資料照）

余祥銓近日登上節目《唐綺陽談星私廚》，暢談身為「星二代」的辛酸血淚。值得一提的是，他提到，自己與陳沂是國中同學，大讚對方成績很好，甚至拿過同年級全校第一，主持人唐綺陽聽後也附和，「她很聰明！」

對此，陳沂翻攝節目片段轉發至臉書，開心直呼：「學霸人設就這樣被立起來了嗎？」貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「美貌與智慧並重」、「三斤看起來就是聰明有主見的女生」、「聰明又漂亮」，主持人張齡予也現身喊，「他以前也這樣跟我說喔，而且都沒有任何的酸言酸語，余祥銓真的是表裡如一的nice guy！」

余祥銓（圖）爆料陳沂是學霸。（翻攝自YT）余祥銓（圖）爆料陳沂是學霸。（翻攝自YT）

此外，有老同學在留言區認親，「我怎好像沒印象聽過沂講過余祥銓…是我太常翹課了嗎」、「我跟陳沂、還有跟余都是國小同班過，國中印象比較深刻的是，余某天在走廊跟我哥打起來」、「國中時：他是愛班然後讀到國二就去加拿大，妳是和班；我跟你們兩個在不同時期有同班過。」

網友質疑陳沂為何考不上律師？（翻攝自臉書）網友質疑陳沂為何考不上律師？（翻攝自臉書）

不過，有網友質疑，為何陳沂是學霸卻考不上律師，對此，她解釋，「當年當主持人的收入已經比律師司法官都好太多了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中