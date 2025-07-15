鄧佳華才認愛就遭判刑 富養女友繳不出罰金哪招？

網紅「FBI帥哥」鄧佳華（右）與女友簡簡。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華過去曾發表過不少爭議性言論，還曾經下海拍A片，母胎單身的他，在感情方面終於有了著落，日前宣布與模特兒女友「簡簡」穩定交往中，引起討論。根據《三立新聞》報導指出，鄧佳華2023年於某髮廊任職期間，曾經持手機偷拍女設計師裙底風光，但他只要繳交18萬罰金就可免去牢獄之災，但鄧佳華並未繳納該筆罰金，更爆出於本月10日入監服刑。

最近才認愛女友「簡簡」的鄧佳華，頻頻在社群高調放閃，表示未來要和簡簡結婚生子、共築愛巢，更細數兩人交往期間開銷高達6位數，鄧佳華帶著簡簡吃了很多家高級餐廳佳肴，並大方為簡簡護髮、染髮、剪髮、洗髮買單，找旅館給簡簡住、給簡簡錢和紅包，但他一點都不心疼，因為都是「愛的代價」。

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鄧佳華與簡簡交往期間開銷高達6位數，但卻不願意繳納偷拍罰金，寧願坐牢。（翻攝自臉書）

先前鄧佳華曾自豪每月收入有6萬元，還富養女友，網友故意酸他：「不是自稱是好野人怎麼會沒錢繳罰金呢？」

鄧佳華依無故攝錄他人性影像罪判6月徒刑，雖然得易科罰金18萬元，但沒有上訴的他，亦無力繳納18萬元罰金，本月10日前往桃園地檢署報到，隨後被押送至桃園監獄服刑，最快也要明年1月才看得到他了，消息一出完全打臉自己先前的言行。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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