偽娘「南京紅姐」千人斬成抓姦名單 網看性愛片驚見老公

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」近日被踢爆，真實身分是38歲的焦姓男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售。事件曝光後，引起社會譁然，多名女子發聲指控，看到自己的男友、老公出現在影片中。

中國網友在「南京紅姐」私密片中驚見另一半。（翻攝自Ｘ）

綜合中媒報導，「南京紅姐」真實身分為38歲焦姓男子，他長期男扮女裝，與多名男子發生性行為並全程偷拍，將影像在網路平台進行傳播，已於6日以涉嫌「傳播淫穢物品罪」，將他進行刑事拘留，全案目前仍在偵辦中。

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如今這些性愛影像在網路上瘋傳，「紅姐名冊」不僅出現多位網紅及知名健身教練，更勁爆的是，有網友看完影片後，驚覺大事不妙，發現自己的男友、老公、同學、同事都深受其害，其中一人表示，「我吃瓜都吃到我姊夫頭上了，我真不知道，他在外面工作都在幹啥呢？還給人家帶牛奶，真的很尷尬。」

網友在「南京紅姐」私密片中發現姊夫偷吃。（翻攝自微博）

值得一提的是，中國疾控部門透露，與焦男發生性行為、已向警方報案的受害者中，有3人檢測出愛滋病毒（HIV）陽性，雖然目前無法確認是否與焦男有關，但疾控部門仍呼籲其他受害者應儘快到醫院進行性病檢查。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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