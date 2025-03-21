晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被「周杰倫」名義詐騙！蔡瑞雪現身喊告：私訊我聊色還要開房

蔡瑞雪今在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）蔡瑞雪今在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪到警局報案，提告自己被不明人士性騷擾以及跟蹤騷擾。她今在警局前接受媒體訪問，解釋所有事件來龍去脈，她提到有個詐騙集團以她和一名男藝人的名義，各自開了一個IG小帳，同時和2人官方帳號聊天，蔡瑞雪說：「對方一開始講金主和周杰倫要開生日派對開啟話題，後來談到性愛姿勢、開房間等，讓蔡瑞雪非常不舒服，才會選擇報警。」而她口中同時被詐騙的男藝人，據悉是一名IG有10.5萬人追蹤的男網紅。

相關新聞：蔡瑞雪夜奔警局筆錄6小時 揭案情：詐騙集團「一人分飾兩角」聊色

蔡瑞雪提到一開始在IG收到一個男藝人的私訊，對方聊天的起手式是「金主跟周杰倫要開生日派對，想要找她一起工作」，她當時雖然覺得奇怪，還懷疑對方用AI或變聲軟體，但反覆向對方確認，對方也有錄製影片和語音，並約在咖啡廳見面，讓她確認那個詐騙的IG應該就是那位男藝人。

蔡瑞雪今在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）蔡瑞雪今在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

沒想到詐騙集團其實是用同樣的手法騙了那位男藝人，算是「雙向詐騙」，蔡瑞雪還指出詐騙集團甚至傳文字訊息騷擾她，包括聊性愛姿勢、或是虐待類型性愛，她說：「但我當下以為是那位男藝人，雖然覺得很不舒服，還是打哈哈過去，他還約我W Hotel 30樓總統套房，最後約我去LA玩，他說我只要人到就好，機票什麼的都他出」，雙方真的碰面的那天，詐騙集團就在周遭，由於地點離她住家很近，蔡瑞雪很擔心被詐騙集團跟蹤，因此提告。

相關新聞：（影音）蔡瑞雪崩潰深夜奔警局！坦言煎熬數日：我不再選擇沉默

此外，那位同樣被詐騙的男藝人其實也以為「蔡瑞雪小帳」是蔡瑞雪本人，因此一直按照指令跟蔡瑞雪對話，見面時2人拿出雙方的對話截圖，證明跟她聊天的就是本人，程序頗為複雜，因此2人那時沒懷疑過是詐騙，如今恍然大悟，蔡瑞雪表示：「在我的角度我其實被男藝人騙，在他的角度他是被假帳號騙，我從來沒有透露語音或影片，讓他確認是我本人，所以我真的很難過，被身邊的朋友詐騙。」如今線索只有假帳號Line、IG的ID，她深怕有人也被騙，決定出面說明。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中