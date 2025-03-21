被「周杰倫」名義詐騙！蔡瑞雪現身喊告：私訊我聊色還要開房

蔡瑞雪今在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪到警局報案，提告自己被不明人士性騷擾以及跟蹤騷擾。她今在警局前接受媒體訪問，解釋所有事件來龍去脈，她提到有個詐騙集團以她和一名男藝人的名義，各自開了一個IG小帳，同時和2人官方帳號聊天，蔡瑞雪說：「對方一開始講金主和周杰倫要開生日派對開啟話題，後來談到性愛姿勢、開房間等，讓蔡瑞雪非常不舒服，才會選擇報警。」而她口中同時被詐騙的男藝人，據悉是一名IG有10.5萬人追蹤的男網紅。

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蔡瑞雪提到一開始在IG收到一個男藝人的私訊，對方聊天的起手式是「金主跟周杰倫要開生日派對，想要找她一起工作」，她當時雖然覺得奇怪，還懷疑對方用AI或變聲軟體，但反覆向對方確認，對方也有錄製影片和語音，並約在咖啡廳見面，讓她確認那個詐騙的IG應該就是那位男藝人。

蔡瑞雪今在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

沒想到詐騙集團其實是用同樣的手法騙了那位男藝人，算是「雙向詐騙」，蔡瑞雪還指出詐騙集團甚至傳文字訊息騷擾她，包括聊性愛姿勢、或是虐待類型性愛，她說：「但我當下以為是那位男藝人，雖然覺得很不舒服，還是打哈哈過去，他還約我W Hotel 30樓總統套房，最後約我去LA玩，他說我只要人到就好，機票什麼的都他出」，雙方真的碰面的那天，詐騙集團就在周遭，由於地點離她住家很近，蔡瑞雪很擔心被詐騙集團跟蹤，因此提告。

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此外，那位同樣被詐騙的男藝人其實也以為「蔡瑞雪小帳」是蔡瑞雪本人，因此一直按照指令跟蔡瑞雪對話，見面時2人拿出雙方的對話截圖，證明跟她聊天的就是本人，程序頗為複雜，因此2人那時沒懷疑過是詐騙，如今恍然大悟，蔡瑞雪表示：「在我的角度我其實被男藝人騙，在他的角度他是被假帳號騙，我從來沒有透露語音或影片，讓他確認是我本人，所以我真的很難過，被身邊的朋友詐騙。」如今線索只有假帳號Line、IG的ID，她深怕有人也被騙，決定出面說明。

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