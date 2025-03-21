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蔡瑞雪崩潰深夜奔警局！坦言煎熬數日：我不再選擇沉默

蔡瑞雪深夜衝警局報案。（翻攝自IG）蔡瑞雪深夜衝警局報案。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪擁有精緻臉蛋及姣好身材，不時透過社群與粉絲分享生活，怎料，今（21）凌晨4點多突發文透露自己深夜衝警局報案，吐煎熬心聲「害怕又無力」。

蔡瑞雪在IG限時動態發文坦言，這幾天過得很煎熬，因為被性騷擾，再加上有人假冒她的身分去詐騙她周遭的友人，「讓我既害怕又無力」，儘管如此仍選擇勇敢站出來去報警，「為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。」

蔡瑞雪因性騷擾與身分被冒用詐騙煎熬數日。（翻攝自IG）蔡瑞雪因性騷擾與身分被冒用詐騙煎熬數日。（翻攝自IG）

蔡瑞雪做了將近6小時的筆錄，雖然過程很累也很難過，「但我知道，我沒有再選擇沉默」，她呼籲外界，無論是性騷還是詐騙，都要勇敢報警保護自己，「因為真相永遠值得被看見，而你也永遠值得被好好對待」，最後不忘感謝警員們辛苦的協助與耐心。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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