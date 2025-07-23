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娛樂 最新消息

2025大罷免注定成功 占星師點出10個星象徵兆

占星師Chloé今以《命運早已寫好：大罷免注定成功的十個星象徵兆》發文。（達志影像）占星師Chloé今以《命運早已寫好：大罷免注定成功的十個星象徵兆》發文。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025大罷免進入最後衝刺，首波罷免投票將於7月26日登場，社群平台「Threads」近日出現「百工百業挺罷免」串聯活動，吸引來自各行各業網友發文響應支持，占星師Chloé今日中午也在個人粉專「Chloé的占星異想世界」PO出一篇標題為《命運早已寫好：大罷免注定成功的十個星象徵兆》的精闢分析。

占星師Chloé開宗明義寫道，「這不是預言，是命運正在進行的紀錄。」她強調，自己撰寫的並非事後諸葛的分析文，也不是看風向才硬湊出來的星象解讀，而是她從冥王星進入水瓶、青鳥行動啟動之初，便持續追蹤與推演的占星觀察，並以台灣國運盤、政黨命盤、歷史對位與行星運行為骨架，逐步提出推論、持續驗證，最終將這段觀察濃縮成10個關鍵星象徵兆。

十個理由，一個方向。

一、冥王水瓶：這是人民的時代

冥王星進入水瓶，象徵權力重組、中心崩解、公民覺醒。威權與黨國式邏輯逐漸失效，而國民黨正是最無法與此對話的組織。

冥王水瓶的終點，是「權力歸於人民」，青鳥行動正是在這樣的時代脈動中誕生，這場罷免不是偶發事件，而是命運與歷史共同推動的合理進程。

二、木星進巨蟹：國族認同高漲，反共護台是集體本能

2025年6月木星入廟巨蟹，象徵守護家園的正當性被大幅放大，巨蟹關乎歸屬、情感安全與家國認同，這波星象會明確指出誰是真正在保護台灣的人。模糊統派、親中論述將在集體潛意識中喪失正當性，反共護台不再只是某一政黨的口號，而是這個星象時代的集體方向。

三、國民黨遭冥王直擊

冥王水瓶正面衝擊國民黨命盤中關鍵行星，象徵其語言結構與群體情緒崩解。黨機器節奏錯亂、話語體系失效，正被時代洪流拋下。

四、民進黨走旺運，但面對轉型壓力

民進黨命盤雖顯示行動力與轉型潛能，但也面臨群眾信任的壓力測試。能謙卑轉型者，將迎來新局；若忽視情緒與基層聲音，也可能成為下一個被清算的對象。

五、台灣盤顯示：國家正走在成為正常國家的路上

冥王水瓶帶來制度重組與國家意志重構，天王雙子則牽動外部關係與主權地位，意味人民與對手之間的命運對決已不可避免。這不是單純的反對，而是人民親手確立主權的命運轉捩點。這是一場漫長的主體性覺醒，而726正是重要的起點之一。

六、國共合作從未成功，第三次更是災難

1927、1936、2024——每一次國共合作都是假象與災難的起點。從歷史到命盤皆顯示：冥王觸發合作盤時，總伴隨分裂、背叛與民意崩盤。這一次也不例外。所謂「第三次合作」，實則是聯手消耗民主。

歷史不是讓你重演錯誤，是為了清算，歷史再次提醒我們：不誠實的結盟註定無法長久。

七、領導人運勢低迷，牽動整體崩盤

朱立倫、傅崐萁皆遭遇衰運壓制，象徵領導失控、形象崩壞、權力動搖。組織命運不只看個人，更看核心人物是否能穩住整體結構。

在朱傅走衰後，國民黨即出現幽靈連署、黨部被查、31案成案等命盤徵兆一一落實。

八、國民黨已無退路，島嶼沒有第二個出口

上一次天王金牛（1934）是第二次國共合作；天王進雙子（1941）則爆發內戰。如今天王再入雙子，而它們沒有第二個美麗島可以逃了。冥王水瓶將讓這場宿命清算徹底完成。

九、726：四張命盤同步觸發，東亞能量場轉換

2025年7月26日，太陽對沖冥王，四張命盤（台灣、國民黨、民進黨、中國）同步被擊中。這不只是投票日，更是東亞政治能量場的轉向節點。

• 國民黨：秩序與穩健的語言失靈，治理架構遭時代淘汰；

• 民進黨：信任壓力測試開啟，須真誠回應民意；

• 台灣：制度重整、信任與權力重寫之始；

• 中國：幻象將崩，控管失效，內爆正在醞釀。

這不是巧合，是命運安排的轉捩點，制度重寫從此刻展開。

十、1927 × 2025：命運的歷史對位

1927年7月26日，國民黨大舉清共，聲稱「剿匪」，卻失去民心，引爆內戰，走向潰敗與流亡。

2025年7月26日，人民反過來「剿匪」，將過去自詡反共的國民黨送上清算台。

你以為只是日期剛好？不，那是命運的印記。

百年前剿共失敗，百年後通匪被罷，角色對換，命運審判，這一次沒有退場的後門。

☆本文內容綜合命理專家觀點與星座象限分析，提供讀者參考之用，實際情形仍須依個人狀況判斷 ☆

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