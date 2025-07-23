羅大佑批賴皮罷免！「詞神」林夕不忍槓上反問：不罷不休

林夕（左）發文談大罷免，槓上羅大佑（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾為王菲、張學友寫過無數好歌的香港「詞神」林夕，今（23日）晚語重心長發文談到：「再等三年？！」他認為大罷免若不成功，可能會對台灣造成更多傷害，明確表態：「身為中華民國五年資淺公民，必然善用選民力量，在7月26投下『同意罷免』一票。」

林夕曾為羅大佑寫過經典歌曲《皇后大道東》，羅大佑幾乎每場演唱會都會唱這首歌，不過這次林夕槓上羅大佑了，由於羅大佑反罷免，甚至提到「賴皮罷免」，因此林夕不忍了，發文反問：「什麼叫『賴皮罷免』？那些罷團志工所付出的代價，只為貪好玩來賴皮的？」

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林夕談到：「個人等得及，台灣恐怕等不及了。不制止眼前傷害，還有更大的破壞會來臨。這一年來，那些立委噁心的嘴臉、害台的行為…（下刪千言萬語），只要沒蒙住眼睛，摀著耳朵，我相信真心護台的人絕不會無感、無所作為。」

另外林夕談到：「爛立委會癱瘓國會，壞立委卻會改變每個人的命運。無能還好，一堆有心人壞心使壞，就不只是，『罷了，罷了吧』而是『不罷不休』。」

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