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「他真的每天都在」網友目擊具俊曄默默守護大S 見孤獨身影心碎了

具俊曄（右）仍未走出愛妻大S病逝的痛苦之中。（翻攝自IG）具俊曄（右）仍未走出愛妻大S病逝的痛苦之中。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大S徐熙媛2月在日本不幸病逝，家人及粉絲仍深陷於悲傷之中，其中具俊曄更是傳出天天到金寶山陪伴大S，甚至還有意在金山買房，以方便前往探望。就有網友表示，他今天載了一組客人去金寶山給大S獻花，沒想到目睹具俊曄坐在墓地中央，讓他感慨說，「我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷！他真的是我看過最深情的男人了」。

一名網友在Threads發文表示，他今天載了一組客人去金寶山給大S獻花，本來想說會不會找不到大S的墓在哪，還已經做好一個一個看的準備，後來在一個轉彎就看到一個男的坐在墓地的中央，「我當下就想說：難道那是具俊曄？結果接近之後真的是！他很客氣的跟我們說謝謝你們！」

網友目睹具俊曄坐在大S的墓旁，靜靜的守護大S。（擷取自beef_0201/Threads）網友目睹具俊曄坐在大S的墓旁，靜靜的守護大S。（擷取自beef_0201/Threads）

照片中，具俊曄穿著背心及短褲坐在大S的墓旁，靜靜的守護大S，讓人看起來相當不捨，也讓該網友感慨說，「說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷！我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！他真的是我看過最深情的男人了，希望他可以走出傷痛」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「以前有羅密歐與茱莉葉，現在有徐熙媛與具俊曄！但是我希望具俊曄能夠堅強的活下去！」、「我老爸的墓就在旁邊，真的不誇張這幾次只要有上去拜我爸他都坐在那邊（有幾次山上還下大雨）」、「當初他的夥伴車禍，他不離不棄陪他一路走來，就知道他是有情有義的人」、「看他這樣真的好心疼，我懂他的肝腸寸斷但是我也希望歐巴能好好的」、「我女兒在那個墓園上班，她說他真的每天都上去陪大S」。

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