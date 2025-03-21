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娛樂 最新消息

蔡瑞雪夜奔警局筆錄6小時 揭案情：詐騙集團「一人分飾兩角」聊色

蔡瑞雪赴警局提告。（翻攝自IG）蔡瑞雪赴警局提告。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕28歲「北一女神」蔡瑞雪今凌晨4點多突然發文，提到自己深夜奔警局報案，做了6小時筆錄後身心俱疲，原來是因為她被性騷擾，加上有人冒用她身分詐騙周遭友人，所以決定站出來報警，並提到警方已正式啟動「跟蹤騷擾防制法」程序。她今接受訪問解釋被詐騙過程，並說自己目前提告性騷擾以及跟蹤騷擾。

她指出詐騙集團用她和另外一名男藝人的名義與照片，創立了各自的IG帳號，宣稱是藝人本人的「小帳」，這個詐騙集團還一人分飾兩角，先是假冒蔡瑞雪身分與男藝人聊天，再假冒男藝人身分回頭與蔡瑞雪聊天，讓蔡瑞雪與男藝人有錯覺，真的是跟對方的「小帳」聊天。

但這樣的聊天過程中，話題數度提及「性」相關內容，讓蔡瑞雪很不舒服，也感到很奇怪，只是詐騙集團成功將2人約出來碰面後，他們沒察覺異狀，對話紀錄也都兜得上，直到後來再次求證，才發現是場陰謀，2人才驚覺身分遭到冒用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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