黃越綏大罷免神隱沒露面！公開5點回應：台灣萬歲

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣最大規模罷免投票將在明天登場，許多藝人發聲表態立場，兩性專家黃越綏近來低調神隱、沒有公開站台，昨天也發聲做出5點回應，並表示：「祝罷免大成功，台灣萬歲。」

黃越綏大方回應網友，列出5點沒有公開站台的原因，首先就是主辦單位沒有邀約，再來就是拔了兩顆門牙，需要時間修復，「開口不雅觀且講話會漏風，緊接著確診又感冒，體虛久站會暈眩，因此，不想在公共場所出醜和傳染病毒。」

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兩性專家黃越綏。（翻攝自臉書）

黃越綏也表示，因為年紀大了，群眾魅力不再，所幸看到這次女力護國的影響，身為女權運動的前輩，感到欣慰不已，「而且能夠在民主自由的氛圍下，把舞台交棒給年輕世代，是責無旁貸的光榮。」

儘管黃越綏沒有露面，仍透過社群及Podcast節目，發揮了幕後宣傳的力量，訪談了許多民團的要角。最後黃越綏重申力挺大罷免的堅定立場，她說：「老兵不死，終將重返戰場，724凱道上的全罷行動，我將會在人群中吶喊。」

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