李怡貞表態挺大罷免遭「脫粉」 高EQ幽默回應了

網紅律師李怡貞表態支持大罷免。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣大罷免倒數兩天，網紅律師李怡貞今（24）在臉書發文表態支持，簡單寫下「同意」、「大成功」5字，並在留言區鼓勵網友們「維護自己權益很重要，從出門投票做起」，還不忘自嘲「我深藍的父母又要氣鼠（死）給我鎖門了⋯⋯」，不料有網友見她表態，在留言區喊「只好脫粉」，對此李怡貞也親自回應該網友。

李怡貞於臉書發文表態支持大罷免。（翻攝自臉書）

貼文一出，湧入大量留言支持，有人感謝她勇於發聲，也有網友不滿，在留言區喊「只好脫粉」，李怡貞則幽默回應：「沒關係，我父母都跟我要斷絕關係100次了。」面對其他批評者，她也坦率回應：「感謝曾經的支持，我沒有喜歡特定的政治人物，除了蔡英文」、「這段期間看下來還不夠亂嗎？什麼預算什麼法案都被搞得亂七八糟捏。我真的對政治沒有興趣喔，我只是擇善固執而已」；甚至對於酸言酸語，她還反問「你是我爸媽派來的對吧」？

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李怡貞回覆網友留言。（翻攝自臉書）

李怡貞回覆網友留言。（翻攝自臉書）

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