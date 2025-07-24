晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李怡貞表態挺大罷免遭「脫粉」 高EQ幽默回應了

網紅律師李怡貞表態支持大罷免。（翻攝自臉書）網紅律師李怡貞表態支持大罷免。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣大罷免倒數兩天，網紅律師李怡貞今（24）在臉書發文表態支持，簡單寫下「同意」、「大成功」5字，並在留言區鼓勵網友們「維護自己權益很重要，從出門投票做起」，還不忘自嘲「我深藍的父母又要氣鼠（死）給我鎖門了⋯⋯」，不料有網友見她表態，在留言區喊「只好脫粉」，對此李怡貞也親自回應該網友。

李怡貞於臉書發文表態支持大罷免。（翻攝自臉書）李怡貞於臉書發文表態支持大罷免。（翻攝自臉書）

貼文一出，湧入大量留言支持，有人感謝她勇於發聲，也有網友不滿，在留言區喊「只好脫粉」，李怡貞則幽默回應：「沒關係，我父母都跟我要斷絕關係100次了。」面對其他批評者，她也坦率回應：「感謝曾經的支持，我沒有喜歡特定的政治人物，除了蔡英文」、「這段期間看下來還不夠亂嗎？什麼預算什麼法案都被搞得亂七八糟捏。我真的對政治沒有興趣喔，我只是擇善固執而已」；甚至對於酸言酸語，她還反問「你是我爸媽派來的對吧」？

李怡貞回覆網友留言。（翻攝自臉書）李怡貞回覆網友留言。（翻攝自臉書）

李怡貞回覆網友留言。（翻攝自臉書）李怡貞回覆網友留言。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中