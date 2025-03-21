17LIVE豪砸千萬投資！前男團成員操台語心酸「掉粉」

伶伶Ykiki （左起）、金志遙、 小毒藥JJ 合作豎屏劇短片《RE:PLAYER重置玩家》。（17LIVE提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕17LIVE從2024籌備至今，投入超過千萬的預算拍攝豎屏劇（直式影片）。首部結合觀眾互動的豎屏劇短片《RE:PLAYER重置玩家》由知名YTR「幹片兄弟」聯手合作打頭陣執導，男主角金志遙（原名林大晉）曾是男團成員，這是他第一次用台語演出氣質比較89的流氓角色，他分享：「這是我第一次用台語演戲，本來以為自己的台語很強，但現場演出的時候還是有點不習慣，謝謝強尼導演在現場都『親自示範』給我看，讓我更符合角色火爆個性設定。」

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他也自爆：「老實說短片上架幾天以後我的社群有掉粉，可能台語演戲跟我以往的韓風不太一樣，本來有點擔心，但後續開始加入很多男性的粉絲，都很喜歡我詮釋的志龍，我才對自己的詮釋比較放心。」

知名YTR「幹片兄弟」執導《REPLAYER重置玩家》，找來小毒藥JJ （左起）、金志遙、伶伶Ykiki演出。（17LIVE提供）



故事講述主角們因為同一場意外車禍被死神挑選參與人性的試煉遊戲，主角們在遊戲中喪失對車禍的記憶，需完成通關才能生存下去，遊戲考驗著道德與靈魂深處的自我覺醒。

導演強尼表示：「我很喜歡韓國導演奉俊昊的作品，充滿了諷刺隱喻的黑色幽默，這次腳本發想主要靈感是我每隔一段時間都會做相似的惡夢，常常會夢回學校、當兵、跟女友分手的時期，面臨一些狀況的抉擇考驗，於是有了故事的想法！」至於最終結局開放給大家做票選。

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演出過民視八點檔的演員蔡承翰，最近剛宣布與合作十年的前東家合作結束，這次參與短劇演出可愛暖男：「我覺得這個角色有趣的地方就在於他的純粹跟善良，因為對愛情有很高的期待。」

主播野聲札維亞（左起）、蔡承翰、金志遙、伶伶Ykiki 、小毒藥JJ 合作豎屏劇短片《RE:PLAYER重置玩家》，劇組租借捷運造景棚拍攝。（17LIVE提供）



另外，主播「野聲札維亞」飾演個性傲嬌的女主角，主播「小毒藥JJ」第一次演戲就演出男主角金志遙的老婆，心情特別緊張：「在現場深刻感受到大家的專業，情緒的轉換還有瞬間一秒進入狀態的難度。」

主播「許淨淳XuDo」以及「伶伶Ykiki」飾演感情非常好的親姊妹，「許淨淳XuDo」小時候參加過《敗犬女王》的臨演，「這是第一次演出這麼多台詞的戲，印象深刻的是我『領便當』那場戲要醞釀很濃的情緒，一開拍就要落下一滴眼淚，讓我發自內心的佩服專業的演員們，因為真的好難。」

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