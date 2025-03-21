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家寧形象翻車！寇乃馨認想找Andy拍「逆襲劇本」曝細節

眾量級Andy（圖）與家寧分手後鬧翻。（翻攝自臉書）眾量級Andy（圖）與家寧分手後鬧翻。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨近期積極籌備直屏（中國便於手機觀賞製作成直式）偶像劇《穿越黑暗擁抱你》，如今作品即將上線，今（21）日黃國倫、寇乃馨、王曈、王月出席「劇光前行」2025台灣首屆短影劇趨勢峰會；近期YT圈的「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手拆夥後鬧翻，Andy失去10年經營的頻道，不過在事情被揭露後，他又一夜躍身200萬訂閱YTR，逆襲劇本也讓寇乃馨直呼超級適合拍成直屏劇。

相關新聞：家寧為何分手Andy？ 網熱烈討論：Andy條件並不差

黃國倫（左）、寇乃馨跨足直屏劇領域。（記者胡舜翔攝）黃國倫（左）、寇乃馨跨足直屏劇領域。（記者胡舜翔攝）

蔻乃馨提到自己看到相關新聞後，直呼覺得事情發展「都很直屏劇」，提到工作人員也有提議是不是應該要找Andy來演，「相信流量一定很好，但這畢竟是他們的傷痛，如果他們有想要加入的話一定很棒。」黃國倫也說：「被辜負的人找到真愛、被欺負的人得到平反，這些都是爽劇流量。」

黃國倫（左）、寇乃馨跨足直屏劇領域。（記者胡舜翔攝）黃國倫（左）、寇乃馨跨足直屏劇領域。（記者胡舜翔攝）

至於夫妻倆的財務分配？黃國倫隨即笑說因為有了這樣的前車之鑑，是不是應該要先簽合約，寇乃馨則說他們錢都是各半出、獲利五五分，「家用都他（黃國倫）出，自己賺得自己花，送禮物是心甘情願。」黃國倫則認為兩個人在一起就是要好好規劃財務，現在兩人積極推動拍攝直屏劇，寇乃馨也笑說如果錢不夠的話，會打算賣黃國倫吉他，「他一把吉他就能拍三部戲！」

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