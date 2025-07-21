物理老師正妹進軍AV界 被學生認出母氣炸斷絕關係

川奈桃果身材火辣，不吝展現好身材。（翻攝自川奈桃果X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優川奈桃果（曾用藝名小川桃果、月島花）入行前曾是一名物理老師，日前受訪大方坦承當年轉行進軍成人影視界的心路歷程，主因收入差工時長。

有著正妹姣好身材的川奈桃果表示，因老師收入偏低工時又長，才毅然決然選擇投入性感寫真與AV拍攝，她無奈說：「因此被校方開除，與家人決裂。」媽媽氣炸一度要和她斷絕母女關係。

她因老師收入偏低工時又長，才毅然決然選擇投入性感寫真拍攝。（翻攝自川奈桃果X）

至於打定主意脫衣拍AV，曾在校園任教3年的川奈桃果透露：「那時月薪僅約18萬日圓（約3萬5千元台幣），除任教外還得參與各種校務，週末常無法休假。」因為過勞又低薪，只好轉行改善生計。

川奈桃果更透露，她有次逛街被星探相中，進而開始拍攝性感寫真，同時參與相關試鏡，「我那時兼差拍片，校長還關心我以為被騙」，她稱是自己做的選擇，最後慘被解雇，有次走在路上還被學生認出，讓她非常開心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法