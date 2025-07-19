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啦啦隊女神過往險遭「樓梯間強行硬上」 洗澡被偷拍、強抱

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲職籃「電豹女」啦啦隊女神「Celiaea」黃翊喬，因甜美外型及清亮嗓音獲得觀眾喜愛，近期更是推出個人單曲《無人接聽，吸引大批粉絲。黃翊喬近日接受採訪時，透露自己曾有過3段戀情，不過都不是好男人，在外界看來卻都是「恐怖情人」。

啦啦隊女神「Celiaea」黃翊喬，因甜美外型及清亮嗓音獲得觀眾喜愛。（翻攝自IG）啦啦隊女神「Celiaea」黃翊喬，因甜美外型及清亮嗓音獲得觀眾喜愛。（翻攝自IG）

根據《壹蘋新聞網》報導，黃翊喬分享第一段戀情是在16歲時，對方曾想要「強行硬上」，把她拉入樓梯間上下其手，黃翊喬試圖撞開對方，最終順利逃走。不料，第二任男友卻也不是好男人，曾在黃翊喬洗澡時「偷拍」，甚至試圖強抱。最後一任是劈腿男，令人直呼：「真的都不是個好東西」。

黃翊喬曾有過3段戀情卻都不是好男人。（翻攝自IG）黃翊喬曾有過3段戀情卻都不是好男人。（翻攝自IG）

黃翊喬也分享自己曾遇過瞞著未婚妻來追求的，或者是想開價包養，但全都被她拒絕了，她表示：「我是純愛的，不能當小三，因為感情不能分享」，而至今已單身3年的黃翊喬也沒有因此不相信愛情，「我只是還沒遇到好男人，我一直相信，會遇到跟我爸一樣好的男人」。

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