找王大陸拍戲？黃國倫「妙回5字」點他復出關鍵

劇光前行2025台灣首屆短影劇趨勢峰會，黃國倫（右）、寇乃馨（左）力捧于齊薇（中）等新演員。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨近期積極籌備直屏偶像劇《穿越黑暗擁抱你》，如今作品即將上線，今（21）日黃國倫、寇乃馨、王曈、王月出席「劇光前行」2025台灣首屆短影劇趨勢峰會，夫妻倆透露之後想找王曈加入短劇拍攝，也說對演員要求沒有設限，隨即被問到那王大陸可以嗎？黃國倫則妙回點出他回歸關鍵：「觀眾說得算」。

黃國倫（左）、寇乃馨跨足直屏劇領域。（記者胡舜翔攝）

黃國倫、寇乃馨去年著手拍攝台灣第一部直屏偶像劇《穿越黑暗擁抱你》，邀請林隆璇的兒子林亭翰、方文琳的女兒擔任男女主角，作品耗資千萬，不過寇乃馨說這次算繳學費，一部直屏劇成本應該抓500萬左右即可，不過夫妻倆對直屏劇發展很有信心，喊話接下來一年要拍一百部。

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積極籌備直屏劇的兩人也說對演員不設限，那如果是日前涉逃兵的王大陸，寇乃馨則說他要先負完他該負的責任，「我們也會在意他（演員）對公眾正能量的影響力。」黃國倫也說，「如果大眾還想看到他，他就有機會付出，如果不想就沒辦法，觀眾說得算。」

黃國倫（左1）、寇乃馨（右1）跨足直屏劇領域，邀請潘奕如（左2起）、王月、王瞳助陣。（記者胡舜翔攝）

王曈也說自己很喜歡刷直屏劇，「會看鏡頭怎麼拍、還有演員細節，（直屏劇的演員）還可以開美顏，像我們八點檔就不能美顏。」至於未來會不會加入拍攝？黃國倫搞笑說還在談、直呼價錢還沒談好，王曈則說：「老師他們說他們是戲劇界小白兔，我是唱片界小白兔，有在講是不是一部戲交換一首歌哈哈哈！」王曈則說之後想演之前在八點檔沒演過的像盲人、啞巴、重症等，隨即遭黃國倫吐槽：「是連台詞都不要是嗎」，引起現場爆笑。

而黃國倫和寇乃馨除了拍戲外，還搞起平台，一起開發「Meowshort」app，未來在「Meowshort」計畫推出100部短影劇，也希望能有更多的人可以加入：「我們想要做的不只是拍直屏劇、做直屏劇的app， 我們還成立了台灣第一個直屏劇的協會，期待接下來一起把這個市場跟賽道做大 ，讓更多台灣的戲劇人才都可以進場 ，這是我們覺得非常有意義的一件事情。」

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