F4真的不熟！朱孝天招認世紀合體秘辛 她是關鍵人物全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天日前在台北大巨蛋舉辦「回到那一天」25週年巡演最終場，驚喜邀請F4相隔12年合體，合唱經典歌曲《流星雨》掀起高潮。朱孝天近日在直播中公開幕後秘辛，坦言F4私下真的不熟，「日常生活裡就是找不到點，已經有9年的時間，沒有跟他們3個聚在一起！」掀起粉絲熱議。

朱孝天坦承，F4私下幾乎沒有相聚，直言：「湊在一起聊聊天、在一起工作、唱唱歌、演演戲，會很開心。」這次促成世紀合體，幕後推手正是相信音樂執行長謝芝芬（艾姐），透露對方私下與他談了2至3次。

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F4相隔12年合體，合唱經典歌曲《流星雨》。（相信音樂提供）

朱孝天在直播中分享，有次直接問艾姐：「我不知道妳在堅持什麼，可不可以跟我說一下妳的執念是什麼？」對方才鬆口回應，是五月天阿信的想法也希望促成這次合體。

朱孝天轉述艾姐的話，原來阿信認為「年輕時候的美好事物都在逐漸消失，他想把這些僅存的美好再一次集結，其中一個就是你們的合體。」這番話讓他深受感動，當下笑說：「這就不好拒絕了。」

此外，朱孝天也透露，未來將與相信音樂展開密切合作，不排除與五月天成為同門藝人，會有更多合作機會。

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