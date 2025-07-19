被Coldplay抓姦！偷情CEO遭停職調查 公司聲明撂重話

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪（Andy Byron）與人事總監克里斯汀（Kristin Cabot），在本周三於波士頓的Coldplay演唱會偷情被抓包，引發軒然大波。公司今天發出聲明，宣布安迪停職接受調查，由另一位公司高層彼得（Pete DeJoy）代理職務。

科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪與人事總監克里斯汀，在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TokTok）

Astronomer今天（19日）於官方X發出聲明，表示Astronomer期望公司的領導人在行為或責任上都能樹立榜樣，針對這起事件，董事會已經正式啟動調查，承諾公司很快就會公布細節。

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Astronomer針對外遇事件發表聲明。（翻攝自官方X）

對於網路上傳出，兩人身旁的是人事副總監艾萊莎（Alyssa Stoddard），公司也做出澄清，強調她並未參加Coldplay演唱會，而網路上瘋傳的CEO安迪的道歉聲明，也是子虛烏有，「安迪目前沒有發表任何聲明，相關報導皆不屬實。」

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