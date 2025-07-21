【12星座一週運勢7/21-7/27】水逆強碰閏6月「避雷指南」…開運色＆吉利數字一次看

水逆期間雖然容易遇上各種意想不到的衰事，但並非「諸事不宜」。（達志影像／安德魯的賤聲房提供 ）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週星象「水星逆行」持續中（直到8/11），期間巧遇農曆閏6月，對運勢會有影響嗎？若想趨吉避凶又該注意什麼？星座專家「安德魯的賤聲房」提醒12星座所有朋友，水逆期間就像是宇宙在辦大型抓馬節目（drama戲劇），講話失控、私訊傳錯群、朋友圈突然吵架……都可能發生，你本來想當名氣質小姐，結果嘴一開，瞬間變八點檔壞媳婦！不是你壞，而是現在「假形象這件事，超容易崩壞」。

安德魯建議，水逆期間雖然容易遇上各種意想不到的衰事，但並非「諸事不宜」叫你停下腳步、什麼都不做，宇由星象還是有給出各種線索，避開這些「雷點」，就能順順的度過水逆期。

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（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

．工作：靈感滿天飛，連老闆都覺得你是誰？怎麼突然煥然一新？是新來的員工嗎？積極度加一百。

．財運：有投資的想法好，但是不要有賭一把的心態，小賺也是賺。

．感情：曖昧進展快，感覺有人快招架不住你了。本週魅力無法檔！萬人迷是你！

．健康：腦袋停不下來，晚上記得把自己關機。睡眠不足會讓你工作效率大打折扣！

．幸運色：奶油黃

．幸運數字：11

♉金牛座

．工作：一邊工作一邊收拾別人的爛攤子，感覺自己快變成垃圾回收車，本週需要大量的耐心才能安穩度過。

．財運：你的臉上寫著～我有錢，所以大家沒錢都來找你借，本週要謹慎處理關於借錢這件事，當心有去無回。

．感情：突然想起舊愛，想聯絡舊愛？冷靜3秒，別送自己去地獄。

．健康：小心莽莽撞撞釀成的身體傷害，磕磕碰碰本週少不了。

．幸運色：開心果綠

．幸運數字：9

♊雙子座

．工作：一開口就被誤會～你委屈，你冤枉，但現在講越多越糟。學會閉嘴對你反而比較好。

．財運：帳單自己無性生殖，怎麼一張又一張冒出來，要好好檢視自己的消費習慣。

．感情：訊息聊到一半人消失？對方不是斷訊，是在想怎麼拒絕你。自己不要催眠自己，要認清現實。

．健康：壓力大導致嘴破、眼壓高，該躺的時候躺。多喝水，多運動，適當的放空會讓你本週氣色變好。

．幸運色：棉花糖粉

．幸運數字：6

♋巨蟹座

．工作：默默努力終於被看見，有種「啊，好運終於輪到我」的感覺。這不是好運天上掉下來，是你平常的努力終於有結果～優秀。

．財運：偏財運不錯，可以買小東西開心一下，但，只能買小的～大的先不要喔。

．感情：「日久生情」類型的人可能在你旁邊悄悄發芽。感情升溫中！雷達要打開。

．健康：食慾跟心情綁在一起，小心壓力胖。本週記得提早上床睡覺，睡眠時間是你本週有沒有辦法開心的關鍵。

．幸運色：薰衣草紫

．幸運數字：2

♌獅子座

．工作：本週你就是那道光，該提案的，該上台該的，發言的麻煩主動爭取，機會是靠你的主動爭取來的。

．財運：有貴人偷偷幫你牽線，保持好形象。低調謙虛不邀功，會讓你賺錢機會多多。

．感情：你現在是行走的費洛蒙，走到哪裡都有人愛，但不能照單全收，小心桃花變成劫。

．健康：爆肝警報，越想幹大事越要懂得平衡，過勞會讓舊疾來敲門。

．幸運色：麥麩棕

．幸運數字：1

♍處女座

．工作：一堆事沒講清楚就叫你做，整個人方向完全不對，本週臉皮不要太薄，不懂的一定要．問清楚，否則黑鍋就是你背了。

．財運：近期腦波有點弱，要花錢想一下這個月賺的獎金夠不夠你揮霍。

．感情：太理性、太直球，別人聽完已經直接冷掉，不會甜言蜜語，現在立刻去學。

．健康：小心皮膚問題、過敏問題，注意休息，再熬夜你的臉會變大花貓。

．幸運色：藏紅花紫

．幸運數字：12

♎天秤座

．工作：事情暴增，你維持微笑但內心已經在尖叫了，本週需要開口求救～搬救兵，你一個人可能會累到虛脫。

．財運：人情債很貴，請分辨清楚誰值得投資。近期因為人情破財的機率超級高。

．感情：不想戀愛，沒時間考慮感情，工作狂模式啟動。

．健康：這裡痠～那裡痛，止痛藥不要吃太多，該去看醫生還是得去。

．幸運色：霧灰白

．幸運數字：5

♏天蠍座

．工作：累積太多話沒說，結果一爆就是地震級別。三思而後炸。否則你以為炸到的是別人，結果自己也粉身碎骨。

．財運：小錢花多了真的也很可怕！能省就省，本週進帳速度比較慢，不要衝動花錢買快樂。

．感情：容易誤會對方沒心，但你只是太需要被懂。先表達，再猜測。不要看到黑影就開槍！

．健康：情緒壓力直接影響腸胃，吃東西慢一點，狼吞虎嚥會讓你本週肚子不開心。

．幸運色：帽貝藍（有耀眼反射光那種藍）

．幸運數字：4

♐射手座

．工作：你的高效率讓同事懷疑你有分身，完全沒有人追的上你，但要小心魔鬼藏在細節裡。

．財運：終於看到自己努力有收穫的一週，穩住節奏，不要貪快。

．感情：想愛但不想被困住，曖昧就曖昧吧，先享受一下，本週不適合推進。

．健康：壓力大容易暴飲暴食，少吃麵包，精緻澱粉，不然你身材會暴風式成長。

．幸運色：既視感藍（霧灰色調）

．幸運數字：10

♑魔羯座

．工作：慢慢穩穩地贏，別人還在想怎麼做～你已經默默超前。本週你用實力打趴一堆人。

．財運：錢慢慢的回流，投資看到小小進帳，穩穩賺就好，近期宜守不宜攻。

．感情：有人開始看見你的細膩，不再只是工作狂～會主動想要靠近你。想「脫單」的麻煩不要當木頭。

．健康：注意膝蓋、骨頭，小心不要硬撐太久。久站，久坐都會讓你渾身不舒服。

．幸運色：森林綠

．幸運數字：7

♒水瓶座

．工作：有合作機會，但對方的邏輯你聽了超想打人，不要衝動，近期是你要學會妥協的時期。

．財運：偏財運比正財運旺，副業賺的比正業多。但～千萬不要腦袋打結，把正職辭掉全新、發展副業，目前不是最佳時機。

．感情：你在想的那個人，其實也在想你。主動一下吧？你的主動會開啟一段戀情。

．健康：注意空氣品質和呼吸問題，過敏人請注意。咳嗽，胸悶的情形會很明顯。

．幸運色：冰川藍

．幸運數字：3

♓雙魚座

．工作：本週跌破大家眼鏡的黑馬就是你！效率，產值，業績全部讓人追不上，好好運用本週能量，千萬不要躺平。

．財運：眼光超準，甚至還能給朋友建議賺錢。你是本週的賺錢機器，請記得賺錢不是本事，存錢才是。

．感情：溫柔攻勢超有用，你陪著陪著就把對方的心偷走了。

．健康：麻煩本週吃東西清淡一點，重鹹、太辣、過酸都先不要，不然馬桶就會是你的好閨密。

．幸運色：燕麥白

．幸運數字：8

☆民俗說法僅供參考☆

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