（專訪）69歲沈文程不菸不酒超養生 唯獨戒不掉一項壞習慣

69歲的沈文程熱愛舞台，縱橫演藝圈40年依舊熱愛舞台。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕69歲的雙金歌王沈文程老當益壯，他受訪分享養生之道，就是生活要規律，事實上他不菸不酒，私下也沒有交際應酬，受訪笑說：「大家都說原住民很會喝酒，可是很奇怪捏，我真的都沒有遺傳。」招認唯一的壞習慣就是偶爾會吃點檳榔。

沈文程連續3年在台灣舉辦大型個唱，體力滿點北中南跑透透，受訪更宣布相隔10年，今年有望回歸主持當年讓他奪下金鐘獎的行腳節目《寶島漁很大》，笑言70歲就是他人生的全新起點。

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台語歌王沈文程唱作俱佳，主持曾獲得金鐘獎的肯定。（記者胡舜翔攝）

沈文程持續衝刺演藝事業，唯獨對感情早已看開，曾有過兩次婚姻的他，堅稱對愛情「心如止水」，沒有要找老伴的打算。

沈文程今年將過70大壽，提到之前有做健康檢查，健檢報告都沒有紅字，還被醫生誇讚腸胃很健康。他因為擔心食安問題，平常若是在家都是自己煮飯做菜，靠著電子鍋自煮搞定三餐。

沈文程打趣：「我繼續跟電子鍋穩定交往中，每天就煮兩湯匙的小米加上一湯匙的白米，主要是多吃南瓜、白肉，青菜也是都水煮。」

沈文程受訪分享養生之道，自豪身體硬朗。（記者胡舜翔攝）

出道40年的沈文程，自豪記憶力驚人，他的演唱會歌單橫跨國語、台語以及英文歌曲，早已看齊歌神張學友，開唱都不用準備字幕機，他笑說：「有的歌曲都唱了50年了，要我看字幕，我反而會不習慣，會打亂我唱歌的節奏。」沈文程5月10日將在TICC舉辦「國際沈文程日 五月十一彼下埔巡迴演唱會」，5月11日轉戰台中中興大學惠蓀堂開唱，購票可洽大大娛樂。

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