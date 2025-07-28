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娛樂 最新消息

遭爆介入小21歲網紅感情！魏如萱認愛「都單身才交往」

魏如萱被爆疑似介入網紅情侶。（翻攝自IG）魏如萱被爆疑似介入網紅情侶。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱昨天被瘋傳疑介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian的感情，女方一度疑似發文控訴魏如萱與男友的關係曖昧，不過後來火速刪文；魏如萱經紀人昨回應：「經了解對方已有澄清，希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」今天魏如萱與Ian則被爆牽手看奈良美智展，對此，魏如萱的經紀人再發聲認了兩人「交往中」。

若盈與Ian是知名的網紅情侶，經常分享甜蜜日常，昨天網路上卻突然瘋傳若盈的「心碎文」截圖，她寫道：「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫...我的心被扎了每一次每一次。」

若盈與Ian交往多年。（翻攝自IG）若盈與Ian交往多年。（翻攝自IG）

巧的是魏如萱昨天限動的發圖，也出現了若盈提及的相關訊息，立刻引發網友的揣測，還有店家PO出魏如萱與Ian穿同款服裝的合照，且42歲的魏如萱和Ian相差21歲，瞬間將話題推到浪尖上。

不過後來若盈又秒刪文，並在限動中回應，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」態度大轉彎。

對於今日被爆牽手看展，魏如萱的經紀公司回應：「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。

關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。

感謝大家的關心！後續懇請大家給予藝人更多私人空間。」

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