安芝儇手腳貼OK繃認「喝醉受傷」 不怕李珠珢人氣旺全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼啦啦隊Wing Stars今（20）日舉辦《Cheer it up 加大》單曲寫真發行記者會，單曲及MV將在同日中午12點上架，15位成員齊聚現場開跳，其中韓籍成員安芝儇、「Mingo」朴旻曙都直呼唱歌很難、尤其唱中文歌曲更難，安芝儇更用中文表示：「中文歌真的真的很難，錄影唱太小聲老師生氣，後來老師說我很厲害，我會認真學期中文，請大家拭目以待。」

台鋼啦啦隊Wing Stars舉辦《Cheer it up 加大》單曲寫真發行記者會。（記者胡舜翔攝）

台鋼啦啦隊女孩今15位成員安芝儇、Mingo、螢螢、一粒等人一同出席，隊長螢螢透露這次錄製單曲MV花了兩天，為了完美表現大家都沒什麼休息，而安芝儇今天出席活動時手背和腳上都有貼OK繃，安芝儇被問及此事一度笑出聲，害羞表示因為有台、韓兩邊球賽的開幕賽要準備，最近忙著練習，前陣子好不容易有時間聚餐， 「那時候喝了一點酒，開心跳舞的時候跌倒了。」

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安芝儇直呼唱歌很難。（記者胡舜翔攝）

而今年有不少韓籍成員加入各隊，一粒正面看待，把大家當作學習對象，也說每位外援都有稍微關注，面對來勢洶洶的女神李珠珢，安芝儇也說不會有壓力，「因為前輩發展的很好，後輩才有機會來，很恭喜她，我們跟他們有不同的東西，各自是不一樣的魅力。」

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