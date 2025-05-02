廣末涼子暫停所有演藝活動 被診斷出「兩種病」

44歲日本女星廣末涼子上月在高速公路出車禍，送醫等待期間對女護理師拳打腳踢。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子上月在高速公路出車禍，送醫等待期間對女護理師拳打腳踢，涉嫌傷害被捕，後靜岡地檢濱松分部申請羈押獲准，被關了幾日後，於4月16日提前獲釋。今（2）廣末涼子透過官方網站宣布自己被診斷出罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進，故暫停所有演藝活動專注於恢復身心健康。

廣末涼子透過官方網站宣布自己被診斷出罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進。（翻攝自IG）

廣末涼子前夫則稱「她的精神穩定性每兩年就會崩潰一次」。廣末涼子獲釋當天，她就被送到東京一家醫療機構住院治療，診斷結果顯示她有躁鬱症及甲狀腺機能亢進。廣末涼子經紀公司表示「我們非常後悔以『身體不好』為由，無視她的疾病與痛苦」更進一步透露「廣末涼子將暫停一切演藝活動專心恢復身心健康。此外，對於本次事件，我們無意以疾病為由逃避責任，未來會繼續真誠地配合警方調查」。

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廣末涼子往醫途中焦躁不安，審訊期間也不斷吼叫。（翻攝自IG）

廣末涼子今年3月底才來台灣參加大港開唱，沒想到4月卻爆出在掛川市高速公路與大型拖車相撞，被送往醫院後瘋狂用腳踢護理師，並抓傷護理師手臂，依涉嫌傷害罪被逮捕。雖然警方檢驗後，廣末涼子並無不當使用藥物，但根據日媒報導，她在被送往醫院途中始終焦躁不安，精神狀況明顯堪憂。抵達醫院後，護理師請她接受治療時，廣末涼子更是異常暴力，除了動手動腳之外，更在審訊期間不斷吼叫，情緒明顯失控。

廣末涼子宣布暫停所有演藝活動。（翻攝自IG）

廣末涼子透過官方網站請求周圍人能夠讓她好好接受治療，呼籲媒體在她養病期間不要採訪、拍照、聯絡她和相關工作人員。經紀公司更進一步表示，希望大家保持冷靜，正確理解疾病，祈望不要對患病的廣末涼子過度窺探或者以預測性口問報導。

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