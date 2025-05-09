大S病逝3個月「徐媽媽遭爆心痛送醫」 吳青峰發聲喊話小S

吳青峰感念大S生前對他的好。（翻攝自臉書、資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大S在2月2日病逝日本，如今3個月過去，「S媽」黃春梅傳出走不出喪女之痛送醫，今天包括小S、蔡康永發文追憶大S，還有金曲歌王吳青峰也發聲，不忘替小S獻上鼓勵：「愛妳，掛念妳喔。」

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吳青峰轉發了蔡康永的貼文，他說：「一直想寫些什麼，但始終很難，很難。康永哥的文字好像把心聲都說出來了。」透露有一股強大的力量，每天都會想起大S，「思念的時候會旋即感受到一種溫度，回想起那個像是無邊無際的擁抱不顧一切卻又無比溫柔，好像會把一切疑慮消融的愛。」

吳青峰感念大S生前對他的好，「每一次聚會對角落生物的我的照顧，每一次演唱會到後台給我打氣，每一次家人般的叮嚀惦念，甚至在我完全沒提的情況下卻來到爸爸的告別式，至今家人都仍感念。」

吳青峰也說，好想再聽到大S，以響亮又嬌嗔的聲音喊他「阿轟」，更希望徐媽媽能好好照顧自己。

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