林俊傑遭控「介入他人感情」！爆料者發不自殺聲明 經紀公司回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王林俊傑下月將在台北大巨蛋開唱，近日卻遭網友在Threads爆料，指控他買春，更揚言手上握有私密片，目前該則發文的按讚及轉發數都破萬，而林俊傑的經紀公司也在深夜做出回應。

林俊傑經紀公司回應網上爆料。（JFJ PRODUCTIONS提供）

據該名網友在Threads爆料，指控與前女友在交往期間，他就被戴了一個大綠帽，直指女友劈腿對象是大咖歌王，他先標註林俊傑的Threads帳號，還在貼文下方回覆了「不自殺聲明」。不過，弔詭的是，該名網友的大頭照被發現是盜用中國網紅的照片，目前大頭照已撤下，而網友尚未提供實際上被劈腿的證據，爆料的真實性令人存疑。

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對此，林俊傑的經紀公司深夜回應：「網絡自媒體時代發文便利，我們無從探討個別發文者的發文動機，只能持續且專注在提供歌迷更好的作品和演出。」更表示，若有人掌握任何違法事證，敬請務必向有關部門檢舉，「若否，我們誠懇呼籲媒體朋友們，請勿信謠傳謠，共同維護文明清朗的網絡環境。」

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