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直擊！鄧麗君逝世30週年 NHK也來台採訪 92高齡經紀人飛台上香

海外歌迷也送花追悼鄧麗君。（記者陳慧玲攝）海外歌迷也送花追悼鄧麗君。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／新北報導〕今（8日）是永遠的歌壇巨星鄧麗君逝世30週年紀念日，在她長眠地金寶山「筠園」特別舉辦30週年紀念音樂會，來自世界各地的歌迷前來悼念她，過去當過她的經紀人，92歲的舟木稔也特別飛來台灣為她上香。

鄧麗君逝世30週年，各地歌迷前來悼念。（記者陳慧玲攝）鄧麗君逝世30週年，各地歌迷前來悼念。（記者陳慧玲攝）

來自南投奧萬大的「親愛愛樂」樂團精心改編演奏一連串鄧麗君經典名曲，包括《小城故事》、《甜蜜蜜》，以及鄧麗君生前也唱過的台語歌《燒肉粽》。

各地粉絲追憶鄧麗君。（記者陳慧玲攝）各地粉絲追憶鄧麗君。（記者陳慧玲攝）

今天除了台灣粉絲，也有特別從加拿大溫哥華、日本、美國、泰國、香港各地的海外歌迷前來追憶永遠的天后鄧麗君，另外鄧麗君文教基金會董事長鄧長富（鄧麗君三哥）、大哥鄧長安、姪女鄧永佳都一同出席紀念音樂會。

親愛愛樂演奏鄧麗君名曲。（記者陳慧玲攝）親愛愛樂演奏鄧麗君名曲。（記者陳慧玲攝）

鄧麗君日本經紀人舟木稔（輪椅上）也來台悼念她。（記者陳慧玲攝）鄧麗君日本經紀人舟木稔（輪椅上）也來台悼念她。（記者陳慧玲攝）

92歲的經紀人舟木稔專程飛來台灣參與追思，他受訪時提到：「她是我見過最溫柔也最敬業的歌手，離開30年了，我還是會夢見她。」

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