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二婚在即！婚紗女王爆「拒幫汪小菲做婚紗」：我喜歡他前妻

汪小菲（右）與Mandy即將補辦婚禮。（翻攝自微博）汪小菲（右）與Mandy即將補辦婚禮。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲去年和新歡台灣網紅「Mandy」馬筱梅領證結婚，婚禮即將在本月舉辦，沒想到婚事在即，女方前夫突跳出來爆料她婚內出軌，還被鄰居投訴叫床太大聲，如今再有消息傳出，有中國「高定婚紗女王」之稱的蘭玉曾拒絕幫汪小菲夫婦設計婚紗。

中國著名婚紗設計師蘭玉曾為不少女明星設計過婚紗，其中包括謝娜、李小璐、鍾麗緹、Angelababy等人。據《香港01》報導，她曾在個人社群平台發影片透露，曾拒絕過一對即將在5月結婚的名人夫婦，表示對方在過年期間就曾與她聯繫，且男方本身流量很大，而她選擇拒接單的原因是「價值觀不一樣」。

中國知名婚紗設計師蘭玉疑似拒幫汪小菲與馬筱梅做婚紗。（翻攝自微博）中國知名婚紗設計師蘭玉疑似拒幫汪小菲與馬筱梅做婚紗。（翻攝自微博）

蘭玉提到，這名男客戶的前妻是她特別喜歡的人，且該名前妻已經離世，「我會認為很多的事情是不應該這樣做的，那我會堅定站在另外一邊，設計師只是我的職業，除了職業之外，我還要做個人，做人很重要。」雖然影片中，蘭育並未指名道姓，但不少網友根據線索猜測，這對名人夫婦就是近期風波不斷的汪小菲與馬筱梅。

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