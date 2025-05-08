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陳曉離婚後「變了個人」 粉絲嚇壞：感到害怕

中國男星陳曉（左）與女星陳妍希今年2月宣布離婚。（翻攝自微博）中國男星陳曉（左）與女星陳妍希今年2月宣布離婚。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星陳曉今年2月與陳妍希宣布離婚，結束9年婚姻關係，恢復單身之後的陳曉，各自有各自的生活。近期陳曉曝光新戲《隱瞞之事》劇中造型，只見他染了一頭近乎白色的金髮，跟過去斯文模樣完全不同，彷彿變了個人。

陳曉一直給人文質彬彬的儒雅感覺。（翻攝自臉書）陳曉一直給人文質彬彬的儒雅感覺。（翻攝自臉書）

《隱瞞之事》是一齣懸疑劇，劇中的陳曉亦正亦邪，表情變化也相當極端，有些追劇的網友評論：「第一次看陳曉這張臉感到害怕」，這句話也瞬間登上微博熱搜。

陳曉在新戲《隱瞞之事》當中染了一頭近乎白色的金髮。（翻攝自微博）陳曉在新戲《隱瞞之事》當中染了一頭近乎白色的金髮。（翻攝自微博）

陳曉為了打戲，不斷分享劇中海報，其中一張是他與楊子姍對峙的模樣，陳曉自己形容：「忽然有天抬起頭，就已經走到這一步了」，《隱瞞之事》目前也推出預告，很多人都認為在新戲中陳曉已經完全抹去自己的模樣，感覺很瘋狂。

陳曉（右）在《隱瞞之事》當中與楊子姍對峙，帶著邪魅的笑容。（翻攝自微博）陳曉（右）在《隱瞞之事》當中與楊子姍對峙，帶著邪魅的笑容。（翻攝自微博）

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