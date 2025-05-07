江志豐哭了！《超級夜總會》楊煥猝逝 淚別兄弟「沒你沒今天的我」

江志豐（後）與楊煥交情甚篤。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾任節目《超級夜總會》監製的「楊煥」楊煥喻今（7日）被證實猝逝，突如其來的噩耗不僅震驚娛樂圈，家屬及親友們更是悲慟欲絕。台語歌手江志豐稍早向好哥們哀悼「兄弟，一路好走....」同時更剖白心跡「如果當初不是你，也沒現在的我。」令人鼻酸。

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楊煥的臉書今由他人代為發文，內容以玩笑語氣向朋友「告別」，寫道「Hi hi，各位兄弟們，我先走一步到另一個世界，先看看哪有酒喝。」由於楊煥與八點檔女星江泳錡曾有過短暫4年婚姻，因此文末也提及「工作若未完成，記得找泳錡。」

面對噩耗，江志豐稍早在臉書悲痛哀悼「兄弟一路好走，如果當初不是你，也沒現在的我...」短短一句話道盡滿懷的感激，以及雙方如同革命般的好交情，千言萬語盡在不言中。然而，兩人的共同好友留言感慨，「我們都是一輩子的兄弟，祝福他一路走好」」瞬間令江志豐難掩哀傷沈痛表示，「突然很想哭...」對方則回應，「你告訴我的時候就眼眶泛淚了。」對談令人心酸。

據了解，楊煥是在與朋友聚會時突感不適，送醫搶救後仍撒手人寰，他生前常分享與朋友飲酒的照片，也引發外界猜測是否與健康問題有關，46歲年紀尚輕如今悄然驟逝，令一眾圈內好友與粉絲震驚又不捨；至於告別式與追思訊息，工作團隊表示將適時對外公告。

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