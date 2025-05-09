群星追憶大S！陪S媽度過沉痛母親節 賈永婕曝小S「希望的事」

賈永婕（左）發文思念大S。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星大S於今年2月2日病逝，一家人都身陷悲傷情緒，「S媽」黃春梅走不出喪女之痛，還爆出送醫打「強心針」，母親節將至，今（9）日小S發聲會振作起來，蔡康永、王柏傑、吳青峰、賈永婕、陶晶瑩等人也都發聲緬懷大S，其中賈永婕也在文中喊話請S媽好好愛護自己。

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賈永婕提到今年的母親節，對S媽來說格外沉重，失去摯愛女兒的心痛，不是一朝一夕能癒合的。提到小S說，想讓媽媽笑一笑，哪怕只是一下下，也想讓媽媽感受到那股來自大家的溫暖力量，「那份對大S熙媛的思念，還一直在我們心裡，一直都在。我們想一起發起一個思念活，我們相信，愛從來沒有離開過，只是換了一種方式存在。讓我們一起，送一份思念，給徐媽媽，也給那位我們永遠不會忘記的大S。」

賈永婕說自己最想念大S的，是她犀利又直接的說話方式。「她是不會在那邊跟你客套的，所以她誇獎我的都是真心的，哈哈哈！雖然我年紀比他們大，但是出道比他們晚很多，所以當我在八大電視台第一次見到他們姊妹的時候其實是有一種看著偶像的心情。」當時大S看到賈永婕驚呼，「永婕妳的皮膚也太好吧！」，賈永婕忍不住直呼，「當年她是美容大王耶！我開心的飛上了天！」

她也提到大S近年最常跟她說的話，是「永婕，你真的很瘋」，她最喜歡大S笑咪咪的眼睛，而這對笑咪咪的眼睛最閃亮的一刻，是她第一次介紹歐巴老公給大家認識時，「我還記得在日本料理店，大S的眼睛閃爍出愛情的光芒真的甜到出汁了。我們也跟著沈浸的愛情中！真的非常非常捨不得你，非常非常想念你。」

晶瑩轉陶發貼文祝S媽母親節快樂。（翻攝自IG）

王柏傑憶大S總是在他需要的時候給予關心。（翻攝自IG）

陶晶瑩稍早也透過IG限動轉發蔡康永的貼文，並提到：「很好的媽媽，很棒的女兒，母親節快樂，S媽媽，你生了很棒的女兒」。而王柏傑則曬出過去大S關心他的對話，「我們不常通話，但妳總是會在我需要的時候給我一個溫暖，簡單的一個擁抱貼圖在那時候對我意義重大，我相信妳現在一定過的很好很好，妳的善良與溫暖永遠會在我心中，我永遠的女神姊姊大S。」

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