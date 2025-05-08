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娛樂 最新消息

啦啦隊女神重獲自由身！經紀權糾紛勝訴再追7位數酬勞

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神林岱縈近來人氣持續飆升，除了本業表現亮眼，還跨足演唱會、代言與戲劇圈，可說是全面開花。不過在這光鮮背後，她也苦撐著與前經紀公司的合約官司長達兩年，如今終於傳來捷報，法院裁定前公司不再擁有她的經紀權，林岱縈接下來也將爭取返還積欠的七位數酬勞。

林岱縈拿到心經燈書當晚就夢到笑不停的好夢，好事馬上到。（鏡藝宏海提供）林岱縈拿到心經燈書當晚就夢到笑不停的好夢，好事馬上到。（鏡藝宏海提供）

向來省話的女神林岱縈，也打開話夾子分享許多神奇的事情，她說，前不久，一位媒體界的大姊送她一本北港朝天宮媽祖的心經燈書，她一拿到就覺得特別有感、特別親切，當下就打開心經燈書跟媽祖說：「我明天有一個試鏡機會，保佑我順利選上！還有、還有！我的合約官司都打快兩年了，希望趕快有個結果！」

林岱縈打開心經燈書求媽祖隔天就試鏡成功，她大讚媽祖好神奇。（鏡藝宏海提供）林岱縈打開心經燈書求媽祖隔天就試鏡成功，她大讚媽祖好神奇。（鏡藝宏海提供）

當天晚上她就做夢，夢到自己開心地一直笑不停，原本不以為意，沒想到隔天試鏡成功，緊接著也傳來好消息，合約官司贏得勝利，她大讚媽祖真的好神奇啊！全台灣都在瘋媽祖，林岱縈雖然沒有跟著繞境，但她也算是資深的媽祖信眾，從小跟著媽媽走廟拜拜，對媽祖一點也不陌生。尤其媽媽去世後，她還是會三不五時到廟裡，找媽祖說說心裡話。

別看林岱縈在螢幕前都是唱唱跳跳活潑開朗的模樣，但成長過程卻是辛苦。媽媽在她國一因癌症病逝，爸爸早出晚歸忙著賺錢養家，每周留給三姊妹1千元伙食費，排行老大的她就要想辦法用這一千元張羅三姊妹的一週三餐，她只能想辦法先讓兩個妹妹吃飽，常常遇到錢不夠，自己就以麵包配白開水果腹，這樣的日子讓她過了好幾年。

媽祖心經燈書讓林岱縈感到自己開外掛，連合約糾紛都解決了。（鏡藝宏海提供）媽祖心經燈書讓林岱縈感到自己開外掛，連合約糾紛都解決了。（鏡藝宏海提供）

一路辛苦過來的她，直到以才華舞蹈天分跳進啦啦隊，才讓自己有份穩定的收入和知名度，而她也很珍惜如今得來不易的機會。少了母愛的她卻仍始終樂觀，她說：「雖然媽媽不在了，我就是媽祖的女兒，我把媽祖當成另一個媽媽，遇到不順心或是工作上的問題，我都可以跟媽祖媽媽說，我有媽祖媽媽保佑我！」

林岱縈心裡有好多感動，因最近連讓她頭痛兩年的經紀糾紛都告一段落，她知道自己不孤單：「拿到這個媽祖心經燈書，好像冥冥中有一股力量在幫助我，整個人好像開掛一樣，剛好有機緣就去拜訪了催生這本心經燈書的琥珀女王~劉香秀董事長（小劉姐）。」兩人都是貧困長大的孩子，聊起來特別親切一見如故，小劉姐也關心林岱縈有沒有男朋友？所以當下就拿出一個檸檬珀的手串送給岱縈，希望檸檬珀帶來好人緣、好人氣、好桃花的磁場，能讓岱縈事業、感情都順利成功。

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