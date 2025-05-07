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林俊傑遭控買春大翻轉！爆料者喊和解送雞排 經紀公司4字反擊

林俊傑下月將在台北大巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）林俊傑下月將在台北大巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」林俊傑下月將在台北大巨蛋開唱，近日卻遭網友在Threads爆料，指控他「買春」、自己前女友就是「名單之一」，更揚言手上握有「私密片」，該則發文的按讚及轉發數都破萬，林俊傑的經紀公司昨天深夜出面闢謠，今天下午該名網友又發文表示，已與林俊傑及其經紀公司和解，要發1000份雞排給大家，經紀公司也再度發聲了。

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該名網友在Threads爆料，指控與前女友在交往期間被戴了一個大綠帽，直指女友劈腿對象是大咖歌王，他先標註林俊傑的Threads帳號，還在貼文下方回覆了「不自殺聲明」。不過，弔詭的是，該名網友的大頭照被發現是盜用中國網紅的照片，目前大頭照已撤下，且未提供實際上被劈腿的證據，爆料的真實性令人存疑。

直到下午4點，該名網友突然又發文稱，已經與林俊傑本人及經紀公司達成和解，拿了7位數的和解協議，決定拿出十萬元、發送1000份雞排，想吃的需要私訊他登記，對此網友紛紛開罵「迅速跑路、自導自演」、「私信收集銀行帳戶，盜取信息？？？」他甚至回覆網友如果怕轉帳，可以用加密貨幣交易最安全，最後卻又自刪該篇雞排文。

對於該名網友聲稱已達成和解，林俊傑的經紀公司表示，「無稽之談！」另外，對方聲稱要拿出賠償金買雞排，林俊傑經紀公司也表示，「如同我們之前鄭重呼籲，懇請媒體朋友以及閱聽大眾，勿信謠、勿傳謠，堅決拒絕引述任何空穴來風的內容，更請務必注意，謹慎保管個人資料安全。」

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