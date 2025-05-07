江泳錡前夫驟逝「發現沒呼吸」 好友楊繡惠證實死訊曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕女星江泳錡過去以演八點檔廣為人知，2019年與影視圈的「楊煥」楊煥喻結婚，不過在2023年離婚，如今卻傳出楊煥離世消息，今（7）日楊煥的臉書出現死訊貼文、工作由江泳錡負責處理，而雙方好友楊繡惠稍早接受《自由時報》採訪，證實楊煥死訊也透露近況。

楊煥臉書出現代發貼文：「各位兄弟們，我先走一步到另一個世界，先看看哪有酒喝，我知道還有未完成的工作，記得找泳錡，各位Hank（楊煥）真的走了但他很開心認識大家，現在我在處理他的後事，X的！上輩子我一定是欠他的 謝謝大家關心，他的工作後續真的麻煩找我。」

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楊繡惠（圖）與江泳錡、楊煥都熟識。（資料照，記者陳奕全攝）

江泳錡低調向外界透露楊煥是在今早清晨離世，而楊繡惠與江泳錡、楊煥兩人交情甚篤，被問及此事，她透露前幾天江泳錡及楊煥去金門拜拜，「泳錡早上七點跟我說的，那人現在殯儀館，主要是擔心要運回來還是火化，現在等男方家屬過去（金門），只有簡單問她（死因），就早上睡醒發現他沒有呼吸了。」

楊繡惠也猜測可能和他喝酒有關，不過細節她也不清楚，她與楊煥是在《麻辣天后宮》認識，兩人有20幾年交情，說到老友楊繡惠相當感慨，提到上次春酒還有見面一起喝酒、互相鼓勵，還說對方狀態很好，「他才40幾歲，他什麼都很好，就喝酒不會控制，他是老好人，沒有了他、他不見對我們來說是一件很難過的事。」

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