金秀賢公司3招求逆轉！握關鍵資料「金賽綸赴美準備婚禮」

金秀賢經紀公司準備資料備戰。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢被爆曾與當時還是未成年的金賽綸交往，引來輿論撻伐。韓媒《Newsen》報導，金秀賢所屬的Gold medalist正在說服相關人士接受採訪或召開記者會，試圖扭轉頹勢。

某位演藝圈人士透露，金秀賢的公司已透過各種管道，了解金賽綸在過世之間的行程安排，以及當時的精神狀態，他們還與相關人士接觸，並說服其中一到兩位接受採訪或舉行記者會。

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報導中指出，「橫豎研究所」火力強大，金秀賢很難一下子就扭轉局勢，但現在情況相當嚴重不妙，因為金秀賢自事件爆發後，超過10個廣告代言、演出的節目作品都受到影響，公司希望透過事實查證，以及不刺激金賽綸家屬的情況下，緩解不利於己的狀況。

金秀賢公司目前分成三個部分來解決危機，負責法律審查的律師事務所作為核心，經紀團隊監控媒體、廣告，以及內部、外部組成的危機管理團隊。目前掌握的關鍵正是金賽綸今年1月在美國為期兩週的旅行，還在IG上曬出婚照寫著「Marry」，據悉這次的美國行就是為了準備婚禮。

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