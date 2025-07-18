青龍系列大獎》鄭恩彩平口禮服滑掉了 「胸前黑點」直播全都錄

鄭恩彩以《法官大人》入圍青龍系列大獎最佳女配角。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第4屆青龍系列大獎今天（18日）舉行，稍早紅毯盛大展開，除了潤娥一度踉蹌跌坐，《法官大人》的女演員鄭恩彩的黑色胸貼則不小心露出，全部都被直播鏡頭拍了下來。

鄭恩彩去年在《正年》中飾演充滿英氣的國劇團當家小生文鈺瓊，今年則以韓劇《法官大人》入圍青龍系列大獎女配角，她今天以黑色平口禮服亮相，氣質滿滿，只是她似乎沒注意到胸口的禮服往下滑，右胸的黑色圓形胸貼外露，露出上半圓，十分明顯。

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鄭恩彩參加青龍系列大獎，胸貼見客，十分明顯。（翻攝自YouTube）

沒有露點已經是不幸中的大幸，不過兩個紅毯主持人也不知道要提醒一下，就這樣放著給鄭恩彩面對相機鏡頭，放送到全世界，實在也是不太貼心。不過網友發現，其實鄭恩彩在拍完照之後轉身，男主持人才說「喔衣服有點…」，似乎當下並沒有發現到衣服有異狀，才沒有適時叫停。

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