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趙麗穎昔談金秀賢專情人設...神預言「現實中可能會失望」

金秀賢形象大毀，趙麗穎早在12年前就神預言。（翻攝自IG、微博）金秀賢形象大毀，趙麗穎早在12年前就神預言。（翻攝自IG、微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢因被爆曾與當時還未成年的女星金賽綸交往，雖時間點仍存在爭議，但往日的良好形象仍遭受重創。中國女星趙麗穎12年前受訪時，提及金秀賢因拍攝《來自星星的你》而獲的專情形象，她當時就清醒的表示，戲裡戲外存在很大差距，容易讓人失望。

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趙麗穎在某段採訪中神預言金秀賢私下面。（翻攝自微博）趙麗穎在某段採訪中神預言金秀賢私下面。（翻攝自微博）

2013年韓劇《來自星星的你》一播出就造成全球轟動，金秀賢當時飾演的都敏俊教授，因專情形象深植人心，還引起一波「都教授現象」，趙麗穎當時也被媒體問到如何看待此現象，她當時就呼籲，觀眾還是不要將角色形象套在演員身上，「韓劇看太多的，你在現實生活中如果碰不到那樣的男人會很失望的，尤其那種中毒很深的，每天都想著要碰到這樣的男人，但是現實生活中並沒有這樣的」。

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該訪談如今又因金秀賢形象大毀被翻出，讓許多網友留言感嘆，「這個評價真是特別準」、「確實，現實生活中真的碰不到偶像劇裡面的男人」、「趙麗穎一直都很敢說」。

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