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單方面宣布分手鄧佳華！ 簡簡露面曝近況 洩他出獄時間點

瑋哥（左）戴假牙模仿鄧佳華合體簡簡。（記者陳奕全攝）瑋哥（左）戴假牙模仿鄧佳華合體簡簡。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華近日才宣布與模特兒女友簡簡交往，怎料卻爆出因偷拍美髮店女設計師裙底，又無力繳付18萬罰金，決定服刑6個月，已於10日低調入獄。今（19）日簡簡偕同網紅瑋哥露面受訪，再次強調由於家人不接受，她已與鄧佳華分手。

簡簡說鄧佳華是心地善良的人，兩人過去曾有一段時間沒聯絡，在今年3月鄧佳華主動提說要去找她探班時才有頻繁互動，簡簡說在相處期間，對方沒有做過冒犯或不尊重行為，不過家人不能接受鄧佳華過去做的事，於是簡簡也決定單方面斬斷戀情，也坦言不確定目前入獄的鄧佳華是否知道戀情已告吹？

簡簡單方面宣告分手。（記者陳奕全攝）簡簡單方面宣告分手。（記者陳奕全攝）

鄧佳華10日低調入獄，簡簡透露他預計明年1月出獄，目前平台先由簡簡幫忙打理，簡簡也感謝網友為她打氣，但也希望那些留下威脅留言的酸民自重、不排除採取法律行動；而今天簡簡與認識許久的瑋哥合體，瑋哥登場時還特別戴上假門牙模仿鄧佳華，隨後表示會幫忙照顧簡簡，更表示：「（鄧佳華）終於遇到一個可以讓他浪子回頭的，結果他就送頭了，希望他好好進去悔過，外面的世界我會替他好好照顧簡簡。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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