青龍系列大獎》IU真的苦盡柑來了！奪戲后淚崩：謝謝每位愛純跟金明

IU以《苦盡柑來遇見你》獲得青龍系列大獎戲后。（翻攝自prizm）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國第4屆青龍系列大獎今天（18日）舉行，最佳女主角頒給《苦盡柑來遇見你》的IU，獲得全場掌聲，IU在台下時更直接哭出來，真的是苦盡甘來。

IU表示，《苦盡柑來遇見你》是一部從接到邀約到拍攝時，期待播出再到現在，甚至到未來，「對我來說都是人生中最令我驕傲的作品，能跟這個劇組一起合作真的很榮幸。」她感謝劇組、工作人員們，感謝喜歡角色的大家，並表示尊敬並感謝著每一位「愛純」跟「金明」。

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廉惠蘭以《苦盡柑來遇見你》獲得青龍系列大獎女配角。（翻攝自prizm）

女配角毫不意外由《苦盡柑來遇見你》的廉惠蘭獲得，IU、朴寶劍都在台下露出笑臉為她鼓掌。廉惠蘭表示，這輩子能夠收到這麼多支持以及稱讚好像是第一次，感到十分榮幸，她表示現實生活中，自己其實很像金明一樣的存在，「我對我的父母抱歉又感謝，在這邊我想要對他們說我愛你們。」

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