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娛樂 最新消息

「疊字女星」爆勾搭人夫金主 元配在家仍闖房激戰 身分線索曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「宣宣」陳宥心過去以主持靈異節目打開知名度，近日她上節目爆料，某位以「疊字」命名的女星，勾搭上一位人夫金主，憑藉高超手腕頻頻獲得廣告代言與通告，甚至態度囂張，無視元配在家拉著金主到另一間房激戰。

陳宥心爆料某位「疊字女星」攀上人夫金主，態度囂張。（翻攝自YT）陳宥心爆料某位「疊字女星」攀上人夫金主，態度囂張。（翻攝自YT）

陳宥心在節目《11點熱吵店》中指出，這位女星雖然非一線明星，但因擅長撒嬌、能喝善聊，在社交圈中被讚譽「比酒店妹還會玩」，憑藉這樣的交際公立，女星通告滿檔，廣告、戲劇、主持樣樣不缺，甚至價碼遠高於行情。

陳宥心透露，曾和該女星一起到中南部出席活動，廠商正是女星的「乾爹金主」，並且女星與乾爹的妻子也是好友，當天活動結束後，兩人受邀入住金主豪宅。當晚，女星穿著性感、塗滿香氛乳夜，獨自離房大約一、兩小時後才回來，回來時滿臉餘韻、妝容凌亂。

陳宥心追問之下，女星坦言與金主在遠離主臥的房間「翻雲覆雨」，甚至得意表示，「妳知道我剛剛為什麼要抹香香嗎？因為他接觸我的身體之後，他抹完回去，他老婆就會聞到。」心機手段令人瞠目結舌。

不久後，女星與金主的地下情曝光，陳宥心強調自己並未洩密，但對方仍斷定她就是爆料者，兩人友情因此決裂，女星還私下要求圈內金主封殺陳宥心，導致她痛失多個節目機會。令人訝異的是，即使金主後續再婚，女星仍與金主的二婚妻子保持友好關係，繼續接金主安排的置入性通告。

陳宥心透露該名女星沈玉琳（中）也認識。（翻攝自YT）陳宥心透露該名女星沈玉琳（中）也認識。（翻攝自YT）

陳宥心也透露該女星身分的諸多線索，包括名字疊字、胸部大、影視兩棲、知名度不高、工作通告滿檔、有做活動演出及主持人，並且主持人沈玉琳也認識，陳宥心隨即將名字寫在小本子上，沈玉琳看見後形容該名女星平時形象正直，還開玩笑直呼，「而且我也不認為以她的顏值會有這麼多金主。」

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