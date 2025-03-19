揭露金賽綸秘婚又墮胎！李鎮浩大反攻被韓網噓爆：二次傷害

李鎮浩（右）爆料金賽綸生前已婚，遭到韓國網友罵翻。（達志影像、翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕已故女星金賽綸家屬日前指控娛樂記者兼YouTuber李鎮浩喪盡天良，亂爆料毀損金賽綸名譽，日前正式委託律師向他提告。沒想到李鎮浩不甘示弱，今天（19日）公開錄音檔，爆料金賽綸早就在海外秘婚，且指證歷歷，引發軒然大波。

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李鎮浩公開金賽綸與公司A某的對話，A某詢問：「妳要舉行婚禮？」金賽綸回應已經舉行了，且不是在韓國，而是在海外。A某抱怨記者一直向他打電話求證，已經先否認結婚了，要求金賽綸必須老實招來，詢問「跟男友結婚了？」金賽綸回應「沒錯」。

A某進一步追問：「耶誕節一起吃飯的那個，你還說不是他？怎麼就跟那男的結婚了？我還以為只是畫報。」金賽綸回應：「我在韓國跟前男友B交往，因為跟B有公司上的問題，所以就分手了，本來不打算跟現在這個男友結婚，本來要分手了，結果懷孕了。」A某驚訝的說：「妳懷孕了？」金賽綸急忙解釋：「不是，小孩已經拿掉了，就是因為這個才結婚。」

金賽綸解釋，IG上傳的婚照是另一半上傳的，「他不知道我為什麼要隱瞞結婚，我們兩個大吵一架，他才會上傳那張照片，我叫他趕快刪除。」金賽綸透露，現在IG、KakaoTalk的掌控權都在另一半手上，「我什麼都做不了，只能使用Telegram和簡訊。」

金賽綸稱自己也沒想到會跟這樣的人結婚，「他很正常，但喝酒後會有問題，」A某聽完之後，忍不住嘆氣「真的瘋了、真的要瘋了」，金賽綸自責地道歉。

李鎮浩揭露金賽綸生前已婚。（翻攝自YouTube）

李鎮浩揭露金賽綸懷孕墮胎的消息後，網友議論紛紛，不過YouTube頻道下仍是罵聲不斷，「你是要殺人兩次嗎？這跟金秀賢與未成年交往沒關係」、「你覺得羞辱死者很有趣嗎？有想要道歉嗎？」、「你真是太煩了，你至今為止是怎麼當記者的？」、「李鎮浩你真壞啊」、「現在沒人在意金賽綸的私生活，而是他與金秀賢的關係，金秀賢是不是戀童才重要，為什麼要曝光金賽綸的婚姻」。

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