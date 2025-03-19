晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

揭露金賽綸秘婚又墮胎！李鎮浩大反攻被韓網噓爆：二次傷害

李鎮浩（右）爆料金賽綸生前已婚，遭到韓國網友罵翻。（達志影像、翻攝自YouTube）李鎮浩（右）爆料金賽綸生前已婚，遭到韓國網友罵翻。（達志影像、翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕已故女星金賽綸家屬日前指控娛樂記者兼YouTuber李鎮浩喪盡天良，亂爆料毀損金賽綸名譽，日前正式委託律師向他提告。沒想到李鎮浩不甘示弱，今天（19日）公開錄音檔，爆料金賽綸早就在海外秘婚，且指證歷歷，引發軒然大波。

相關新聞：金賽綸生前錄音檔公開！被爆海外秘婚「孩子拿掉了」

李鎮浩公開金賽綸與公司A某的對話，A某詢問：「妳要舉行婚禮？」金賽綸回應已經舉行了，且不是在韓國，而是在海外。A某抱怨記者一直向他打電話求證，已經先否認結婚了，要求金賽綸必須老實招來，詢問「跟男友結婚了？」金賽綸回應「沒錯」。

A某進一步追問：「耶誕節一起吃飯的那個，你還說不是他？怎麼就跟那男的結婚了？我還以為只是畫報。」金賽綸回應：「我在韓國跟前男友B交往，因為跟B有公司上的問題，所以就分手了，本來不打算跟現在這個男友結婚，本來要分手了，結果懷孕了。」A某驚訝的說：「妳懷孕了？」金賽綸急忙解釋：「不是，小孩已經拿掉了，就是因為這個才結婚。」

金賽綸解釋，IG上傳的婚照是另一半上傳的，「他不知道我為什麼要隱瞞結婚，我們兩個大吵一架，他才會上傳那張照片，我叫他趕快刪除。」金賽綸透露，現在IG、KakaoTalk的掌控權都在另一半手上，「我什麼都做不了，只能使用Telegram和簡訊。」

金賽綸稱自己也沒想到會跟這樣的人結婚，「他很正常，但喝酒後會有問題，」A某聽完之後，忍不住嘆氣「真的瘋了、真的要瘋了」，金賽綸自責地道歉。

李鎮浩揭露金賽綸生前已婚。（翻攝自YouTube）李鎮浩揭露金賽綸生前已婚。（翻攝自YouTube）

李鎮浩揭露金賽綸懷孕墮胎的消息後，網友議論紛紛，不過YouTube頻道下仍是罵聲不斷，「你是要殺人兩次嗎？這跟金秀賢與未成年交往沒關係」、「你覺得羞辱死者很有趣嗎？有想要道歉嗎？」、「你真是太煩了，你至今為止是怎麼當記者的？」、「李鎮浩你真壞啊」、「現在沒人在意金賽綸的私生活，而是他與金秀賢的關係，金秀賢是不是戀童才重要，為什麼要曝光金賽綸的婚姻」。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中