瑤瑤遭韓網譙爆！遇抗議「蹭吃喝還打卡」 陳沂轟：丟臉到國外
〔記者邱奕欽／台北報導〕「瑤瑤」黃喬歆近日赴南韓旅遊時遇上當地民眾為彈劾總統尹錫悅一事，在首爾光化門舉辦抗議集會，不過她卻開心蹭吃蹭喝引爆南韓網友不滿。對此，網紅陳沂也怒轟：「這就是標準的丟臉丟到國外去！」
瑤瑤近日赴南韓旅遊遇上抗議集會活動。（組合照，翻攝自IG）
瑤瑤近日打卡分享在首爾遇到抗議集會，同時拿到免費的吉拿棒、辣炒年糕及奶茶等美食，更開心說「韓國抗議根本園遊會現場」、「不好意思，蹭吃蹭喝。」隨即引爆南韓網友怒火，將貼文截圖，轉發到其他社群平台痛罵。
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瑤瑤形容南韓抗議活動如同園遊會，瞬間引爆當地網友不滿情緒。（翻攝自IG、Threads）
針對瑤瑤在異國引起不小爭議，陳沂昨（18日）晚怒轟：「去韓國遇到抗議現場，配上她免費拿各種食物的照片，嘟嘴拿吉拿棒的自拍，燦笑配上辣炒年糕，甚至說自己不好意思，蹭吃蹭喝。」
陳沂認為瑤瑤遭南韓網友們炎上後默默刪文，卻又跑出來說自己被網暴，她為此感到不解並痛斥：「這就是標準的丟臉丟到國外去！怎麼還好意思以受害者自居啊？」
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