香港名媛蔡天鳳碎屍案審兩年 蔡母法庭揭重大內幕

香港名媛蔡天鳳慘遭支解烹煮，震撼社會。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港名媛蔡天鳳2023年2月21日慘遭綁架碎屍，兇手作案手法極其殘忍，支解碎屍後烹煮，震驚社會。先前港媒報導兇手是蔡天鳳前夫鄺港智一家人，前公公鄺球更疑似為碎屍案主謀。此案經過司法審理至今超過2年，尚未判刑，日前蔡天鳳母親出庭作證，母女倆與前夫鄺家的關係，再度引發關注。

蔡天鳳無緣的前婆婆李瑞香涉嫌妨礙司法公正。（香港星島日報）

2024年蔡天鳳前婆婆李瑞香涉嫌催促鄺港智離開被查地點，遭控妨礙司法公正，遭到羈押15個月，經過香港高等法院第二度申請保釋，最終法官批准以現金10萬港幣（當時約新台幣41.8萬元）保釋。

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昨（2）蔡天鳳母親張燕花出庭作證，接受辯方律師盤問時透露，蔡天鳳與鄺港智剛認識的時候，蔡母非常喜歡他甚至把鄺港智當作自己的兒子看待。蔡母指鄺家多年來從未分擔生活開支，就連子女的養育費用也不肯付，全由蔡母與蔡天鳳一肩扛起。法官問起蔡母為何要承擔蔡天鳳、鄺港智費用，蔡母表示為了顧及外孫，且大家都當過親家，故未曾計較。

蔡天鳳母親張燕花曾發文認為女兒化為蝴蝶回家探望她。（翻攝自微博）

問及蔡天鳳生前與前夫鄺港智合夥做生意，蔡母否認，並表示女兒是被遊說才拿錢出來投資，投資的錢也全被鄺港智跟前公公鄺球取走。除了金錢投資糾紛以外，蔡母也以證人身分出庭，提到自己與女兒失聯，非常著急聯絡前親家母李瑞香，沒想到鄺家人卻回應：「放心啦，都成年人了，她會回來，不用急」。沒有蔡天鳳下落的蔡母心急如焚，仍忍不住跟女婿譚方駿到警署報案，期間還接到鄺港智急急打電話來，得知蔡母報警一事，憤怒開罵：混蛋，報警怎麼沒有通知我。

蔡天鳳與鄺港智兩人離婚後仍保持良好關係，蔡天鳳甚至買房子給子女與前婆婆居住，但獨不讓前公公鄺球同住。（香港星島日報）

蔡天鳳與鄺港智兩人離婚後仍保持良好關係，蔡天鳳甚至買房子給子女與前婆婆居住，但獨不讓前公公鄺球同住。警方也收到證據，表示鄺港智曾經藏身於蔡天鳳名下位於加多利山的房屋內，屋內設有具備收音功能的監視器，監視器錄到李瑞香與張燕花通話畫面，並錄到兩人在電話中李瑞香告訴張燕花自己並沒有把兒子鄺港智的手機號碼提供給警方，也沒有讓警方進屋。張燕花也親口證實，李天鳳前婆婆李瑞香曾叫她（張燕花）不要告訴警方自己見過鄺港智。

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