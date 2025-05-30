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「楊小姐」照顧廖峻7年轟不知感恩 錦德嗆辣回應

資深藝人廖峻（右）與兒子廖錦德合照。（翻攝自臉書）資深藝人廖峻（右）與兒子廖錦德合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人廖峻今年4月中因腦溢血3度中風，病倒後廖峻家事就像八點檔一樣鬧出離婚、爭產，之後又傳出廖峻病倒後由一位楊小姐擔任「主要照顧者」，廖峻家人指楊小姐誘騙投資、珠寶、石門房產、金飾、生活開銷、加油費、點滴藥劑。楊小姐則針對廖家人所言提出11點聲明自清，不過，廖峻兒子錦德看過之後，今（30）日火辣回嗆：賣慘真的不好看。

廖峻病倒後由一位楊小姐擔任「主要照顧者」。（本報資料照，記者潘少棠攝）廖峻病倒後由一位楊小姐擔任「主要照顧者」。（本報資料照，記者潘少棠攝）

楊小姐否認以不當手段誘使廖峻進行投資，財務部分均經過廖峻本人在充分之情與自由的狀況下處置。楊小姐傷心說，自己遭受有心人散布未經查證的謠言，抹黑長期默默照顧病人的照顧者，她更說：本人深信，真正關心廖大哥的人，不會選擇在廖大哥臥病榻之際，用仇恨與誣衊製造更多混亂。

擔任廖峻主要照顧者的楊小姐先前發出聲明。（本報資料照）擔任廖峻主要照顧者的楊小姐先前發出聲明。（本報資料照）

楊小姐也透露自己在廖峻中風的時候，全心全力照護，有次廖峻拉肚子，全身沾滿屎尿，她也無怨無悔清理乾淨。她也喊話期待她人能知所進退，不要讓一位年邁的病患承受不必要的情緒與遺憾。

對於楊小姐發出的11點聲明，廖峻的兒子錦德在社群平台上以黑底白字發布一則「不是要緣起緣滅嗎，到底多不甘心滅？當阿嬤的人了，賣慘真的不好看」。

錦德今發出限時動態，酸諷：賣慘真的不好看。（翻攝自IG）錦德今發出限時動態，酸諷：賣慘真的不好看。（翻攝自IG）

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